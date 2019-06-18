Бетон — в основе экономики

Наиболее динамично развивающимся сегментом отечественной экономики экономисты называют производство бетона. По мнению председателя движения «Демократия и благоденствие Азербайджана», главы Центра экономических исследований Губада Ибадоглу, благодаря своему бурному развитию за 13 лет эта отрасль превратилась в своеобразную опору экономики.

В основе динамики отдельно взятой отрасли производства находятся объективные обстоятельства усиленной финансовой подпитки строительного сектора. Достаточно отметить, что, начиная с 2006 года, строительные работы обошлись государственному бюджету в 62,5 млрд. манатов.

«Проще говоря, в среднем за год на камень, асфальт и бетон расходуется до 4,5 млрд. манатов, что составляет почти половину годовых доходов от нефти, — отметил Ибадоглу. — Таким образом, можно сказать, что камень, асфальт и бетон — это то, что достается нам от экспорта «черного золота».

С ростом доходов от нефти бюджетные расходы на инвестиционные проекты проявили серьезный рост. В текущем году эта статья расходов серьезно возросла, приблизившись к уровню 2014 года. Из бюджета на различные строительные проекты будет выделено 6 млрд. 390 млн. 600 тыс. манатов. Для сравнения, в 2015 году, запомнившемся кризисом нефтяных цен, средства на инвестиционные проекты сократились до 4 млрд. 994 млн. 400 тыс. манатов; 2016 – 2 млрд. 707 млн. манатов ; 2017 – 2 млрд. 712 млн. манатов.

Так, в бюджете текущего года расходы на капитальные вложения по сравнению с предыдущим годом выросли на 88,1%, составив 6,4 млрд. манатов (приблизительно 30% от всех бюджетных расходов), продолжил экономист, отметив, что нецелевое использование бюджетных средств также оседает в строительной отрасли. Имеется в виду строительство частных недвижимых объектов — квартир, дач и прочее.

«Что мы имеем в результате? Миллиарды манатов вкладываются в отдельно взятую отрасль на территории столицы и ее окрестностей, которая не дает продукта с ощутимой добавленной стоимостью и в лучшем случае ориентирована на пассивные деловые операции, как то аренда и сбыт имущества. Принимая во внимание возросшие за годы войны расходы на оборону, можно сказать, что два из трех долларов, полученных от нефти, расходуются на оборону и бетон», — по мнению Ибадоглу, бетонное основание экономики не свидетельство ее долговечности, поскольку такая система построения народного хозяйства рано или поздно даст трещину и не имеет перспектив.