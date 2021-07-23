Ввиду негативных последствий коронавирусной пандемии (COVID-19) власти России и Азербайджана на взаимной основе окажут поддержку бизнес-кругам двух стран.

Об этом сказал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач на мероприятии «Деловая миссия российских компаний под эгидой АО «РОСЭКСИМБАНК» в Баку».

По его словам, в обеих странах государство оказывает поддержку предпринимателям.

«Есть немало возможностей для использования комплексных инструментов Российского экспортного центра по предоставлению финансовых и прочих услуг, что придает дополнительный оптимизм реализации двусторонних внешнеэкономических программ», — сказал Вольвач.

Несмотря на спад в товарообороте, позитивную динамику все же удалось сохранить, и немалую роль в этом сыграли программы поддержки бизнеса, отметил замминистра.

«Российский экспорт [в Азербайджан] вырос на 2,6 процента, а импорт из Азербайджана — на 7,4 процента. Мы понимаем, что у наших стран есть серьезный потенциал для наращивания темпов взаимной торговли и инструменты взаимодействия», — сказал Вольвач.