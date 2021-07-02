«В Азербайджане будет создан Единый реестр медиа».

Об этом АПА сообщил исполнительный директор MEDİA Ахмед Исмаилов.

Он отметил, что в этом реестре будут приняты на учет все субъекты медиа: «Это будет информативный реестр. До начала деятельности субъекты медиа будут размещать на этом реестре информацию о себе».

А.Исмаилов добавил, что журналисты будут обращаться в MEDİA для получения журналистского удостоверения: «Это будет делаться на добровольной основе. Если кто-то из журналистов обратится для получения удостоверения, то мы примем это обращение. Эти журналисты будут зарегистрированы в одной из секций медиа-реестра и получат журналистское удостоверение».