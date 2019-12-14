Белоруссия одолжит у Китая 500 миллионов долларов

Белоруссия возьмет у Китая кредит на 3,5 миллиарда юаней (около 500 миллионов долларов). Соответствующий указ с постановлением белорусского президента Александр Лукашенко о привлечении займа опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, Минск одолжит у Пекина деньги для погашения и обслуживания государственного долга, поддержания белорусских золотовалютных резервов, а также для развития торговли между странами. Средства будут привлечены в 2019 году.

В начале июля стало известно, что Белоруссия завершает переговоры с Банком развития Китая о займе на 600 миллионов долларов для замещения российского госкредита. Изначально эти деньги собирались занять у России.