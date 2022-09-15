Украина получила 500 млн евро первого транша от Европейского инвестиционного банка из пакета помощи в размере 1,59 млрд евро.

Как передает Укринформ, об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Твиттере.

«Сегодня Украина получила от ЕИБ первый транш в размере €500 млн из пакета помощи в €1,59 млрд», — написал Шмыгаль.

Шмыгаль также поблагодарил директора Европейского инвестиционного банка Вернера Хойера и Еврокомиссию за помощь Украине.

Он добавил, что транш направят на восстановление инфраструктуры, поддержку экономики и насущные потребности населения.