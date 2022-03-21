«Хорошо и правильно, что мы принимаем решение о дальнейшей программе в объеме 500 млн евро для Украины, Германия участвует в ней в объеме 26 процентов. Это важно, что мы солидарно поддерживаем Украину и делаем все возможное для того, чтобы она и далее могла мужественно обороняться, защищаться, как это происходит в последние дни и недели», — заявила Ламбрехт журналистам в Брюсселе.