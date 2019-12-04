Банки в предвкушении худшего

В преддверии прекращения действия закона о полной компенсации банковских вкладов отечественные банки в ряде случаев повысили процентные ставки по депозитам. Согласно последним данным профильных ведомств, в ноябре этого года в шести отечественных банках изменилась ситуация с процентными ставками. Банки пересмотрели в основном ситуацию с процентами принимаемых манатных вкладов.

По мнению экономиста и финансиста Акрама Гасанова, ставки по вкладам увеличились не во всех банках и это сложно назвать тенденцией. Однако подорожание вкладов в отдельных банках все же имеется.

«Надо понимать, что рост процентных ставок может происходить в силу различных факторов, — сказал эксперт. – Это может быть вызвано проблемами с ликвидностью, тем, что иные банки затрудняются выполнить свои обязательства, и нуждаются в деньгах. Возможно, в некоторых финорганизациях повысился спрос на кредиты, или же они запасаются финансовыми средствами на перспективу. Словом, причины могут быть разные и сказать что-либо однозначно сложно. Но тут возникает вопрос. Почему мы с вами говорим об этом именно сейчас — в преддверии истекающих сроков действия продленного на год закона о полном страховании вкладов? В этом контексте причинно-следственные обстоятельства обретают определенные контуры».

Собеседник напомнил, что закон о полном страховании вкладов был принят на три года в 2016 году на волне банковского кризиса. Истечение его сроков в марте прошлого года вызвало общественный резонанс, и полную гарантию банковских вкладов населения продлили еще на год – до 4 марта 2020 года. Однако момент истины уже близок, поскольку система гарантий может прекратиться, оставив вкладчиков с носом уже через три месяца.

«Уже через три месяца сроки гарантий подходят к концу, а нового закона нет, и скорее всего, его вовсе не будет, потому что нет парламента», — заявил нам Гасанов.

В начале декабря азербайджанский парламент объявил о самороспуске – такое решение было принято депутатами законодательного органа после инициативы правящей партии распустить Милли Меджлис для поддержания курса реформ главы государства. В лучшем случае, законодательный орган страны соберется в новом составе в первой декаде февраля, а депутаты приступят к обсуждению упомянутого закона уже после истечения сроков его действия.

«Из этого следует вот что — если банк обанкротится после 4 марта, вкладчики могут рассчитывать на компенсацию, не превышающую 30 тыс. манатов. Гарантии полного возврата уже не будет. Понятно, что такие риски для вкладчиков поспособствуют оттоку вложенных в банки средств. Возвращаясь к подорожанию банковских депозитов, можно предположить, что иные дальновидные структуры уже принялись конкурировать за клиентов и повышают свои ставки по депозитам. Таким образом, они пытаются перенаправить к себе отхлынувший поток денег. Ведь желая подстраховаться, многие клиенты могут делить свои вклады между банками, так, чтобы вклад не превышал страхуемую сумму в 30 тыс. манатов. Нельзя исключать, что банки уже начали такую игру в преддверии прекращения полных гарантий для вкладчиков».

Гасанов не исключает возможность продления закона о полном страховании вкладов: «Возможно, пути выхода из сложившейся непростой ситуации будут найдены и закон о полной компенсации банковских вкладов продлят. Однако ситуация повышения ставок по вкладам в иных банках говорит о том, что некоторые финансовые организации начали готовиться к худшему варианту событий».