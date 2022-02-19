«Горячая фаза конфликта вокруг Украины развязала бы руки Азербайджану для агрессии против Армении. В связи с этим украинский сюжет и в целом противостояние России и Запада – крайне чувствительная тема для Армении». Такое довольно странное мнение высказал в интервью Sputnik армянский эксперт по международной безопасности Владимир Погосян.

Он напомнил о «перманентных угрозах в адрес Еревана со стороны Баку и обещаниях в случае необходимости силой открыть т.н. Зангезурский коридор». Погосян считает, что нельзя сбрасывать эти угрозы со счетов.

«Примечательно, что Азербайджан развивает весьма интенсивные отношения с той же самой Украиной. Между двумя странами есть достаточно серьезные общие экономические и военно-политические интересы. А в январе в ходе визита Ильхама Алиева в Киев лидеры двух стран договорились быть солидарными и действовать сообща в том, что касается их суверенитета и территориальной целостности.

Не стоит забывать и о турецком факторе. Турция, вопреки заверениям в нейтралитете, активно вооружает украинскую армию, поставляет «Байрактары», постоянно обвиняет Москву в «незаконной аннексии Крыма».

Погосян убежден, что как бы Турция ни заверяла в невмешательстве, она оставаться посторонним наблюдателем не собирается.

Итак, по словам этого эксперта, стоит только начаться нападению России на Украину, Азербайджан немедленно поведет себя аналогичным образом против Армении – нападет на нее с целью оккупировать регион Сюник (Зангезур). Странно, откуда такое умозаключение? До сих пор Азербайджан не занял ни метра чужой территории, в отличие от Армении, несколько десятков лет державшей под оккупацией его земли. Почему же теперь Азербайджан должен уподобиться Армении и пойти на нарушение норм международного права, в одночасье превратиться в агрессора и оккупанта в глазах всего мирового сообщества? Какие выгоды сулит такой поворот Азербайджану? Да никаких.

Кроме того, всем известно, что в случае вторжения кого бы то ни было в Армению в дело тут же вступает армия России. Есть и ОДКБ. И они в таком случае будут абсолютно вправе противостоять вторжению, поскольку у Еревана с ними заключены соответствующие международные договоры.

То есть, вся эта версия выглядит очевидно глупой для всех мало-мальски разбирающихся в теме. А раз так, то скорее всего она преследует иные цели. Владимир Погосян – фигура неизвестная и вполне возможно, что Sputnik использует его в качестве подставного лица, чтобы запустить вот такую тему – Азербайджан как потенциальный агрессор и нарушитель норм международного права. Вопрос – кому выгодно создание такого образа? Очевидно, каким-то силам, заинтересованным в ухудшении отношения армянского общества к соседнему Азербайджану и заодно к Турции. Sputnik – агентство, находящееся под прямым контролем Кремля. Отсюда можно сделать вывод, что определенной группе первых лиц РФ выгоден именно такой сценарий – продолжение отчужденности между армянским и азербайджанским народами. Хотя на официальном уровне из Москвы звучат речи о совершенно других, миротворческих намерениях.

Интересно, в чем именно тут выгода для этих «кукловодов»? Глобальная цель – разделяй и властвуй?

Своими мыслями о происходящем поделились с # известные эксперты.

Дмитро Золотухин, экс-замминистра информационной политики Украины, директор Института постинформационного общества, преподаватель Киево-Могилянской Академии:

— Как я уже неоднократно отмечал в своих комментариях для азербайджанских медиа, главная внешнеполитическая цель Кремля заключается в том, чтобы максимально разогревать и поддерживать дестабилизирующие процессы по периметру границ Российской Федерации. Безусловно, сравнивать агрессию против Украины и конфликт в Нагорном Карабахе было бы опрометчиво. Однако, с очень высокой долей уверенности можно сказать, что Кремль абсолютно сознательно и целенаправленно уже много лет подогревает оба конфликта. В связи с этим, такое поведение медиа Sputnik, являющегося пропагандистским рупором Кремля, абсолютно объяснимо. Его цель — использовать комментарии маргинальных экспертов без авторитета для сеяния вражды, страха, ожидания худшего.

На мой взгляд, поведение политического руководства Турции, в случае если Владимир Путин рискнет продолжать широкомасштабные военные провокации против Украины, является достаточно прогнозируемым. Посудите сами, в данный момент в Черном море проходят военные учения России. Десятки военных кораблей, ракетные стрельбы, маневры фактически заблокировали более 25% территории северной части Черного моря. Порты Азовского моря заблокированы практически полностью. Это привело к тому, что страховые компании активно рекомендуют не пользоваться этой территорией для судоходства. А, значит, интенсивность морских перевозок падает, что, безусловно, бьет по украинской экономике. А знаете, что еще находится под ударом? Интенсивность использования проливов Босфор и Дарданеллы, которые находятся под контролем Турции. Таким образом, бряцание оружием и поигрывание мышцами перед Украиной, которое затеял Путин, уже наносит абсолютно конкретный и непосредственный ущерб экономике Турции.

Как же прикажете турецкому руководству реагировать на это безобразие?

И, тем не менее, следует помнить, кто и по какой причине является инициатором дестабилизации ситуации. Это — Владимир Путин. И если уважаемые армянские эксперты желают деэскалации ситуации так же, как и все мы — то пусть обращаются к своему политическому руководству, с тем, чтобы посоветовать своим партнерам по ОДКБ перестать заниматься чёрт-те чем.

Амиран Хевцуриани, конфликтолог, доктор наук по международным отношениям, профессор Грузинского технического университета:

— Не могу сказать, на какой информации или анализе основывается заявление г-на Погосяна. Также, слишком подозрительно выглядит то, что именно прокремлевское агентство Sputnik тиражирует такую точку зрения, которая по времени совпадает с событиями вокруг Украины. Не исключаю, что какие-то силы в Москве могут быть расстроены хрупким миром на Южном Кавказе, поскольку именно длительный мир является их главной угрозой — это неминуемо ослабит их позиции в регионе и в конечном итоге выбьет из игры. Честно говоря, я не вижу такой угрозы на данный момент.

Непонятно, зачем г-ну Алиеву, находящемуся в зените своей карьеры, ярлык агрессора, который окончательно очернит его международный авторитет, не говоря уже о рисках, связанных с этим шагом, об обязательствах России и ОДКБ в случае агрессии против Армении. Я уверен, что Алиев не пойдет на столь солидный репутационный риск, он уже добился главной цели своей жизни в 2020 году, когда вернул стране ранее утраченные территории, сейчас он занят освоением этих территорий, что требует немало усилий по многим направлениям.

Что касается открытия коридора на территории армянского Сюника: я думаю, что этот вопрос тоже может решиться поэтапно, тем более, что это предусмотрено соглашением от 10 ноября 2020 года. В то же время проводимая работа по нормализации отношений между Арменией и Турцией окажет положительное влияние на этот вопрос. Думаю, подобное обсуждение должно начаться для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Невозможно жить в состоянии постоянной конфронтации, это противостояние уже стоило жизни представителям нескольких поколений. Так что время резни должно уйти в прошлое, и мир в регионе должен быть установлен раз и навсегда.

Фуад Агаев, юрист и общественный деятель, политический комментатор:

— Ну, если так пойдет, то получается, что Sputnik у любого прохожего на улицах Еревана будет получать заключения по тем или иным актуальным вопросам международной политики. Совершенно несерьезно, совершенно несолидно. Я вполне допускаю, что в политической элите России есть лица, заинтересованные в эскалации напряженности на Южном Кавказе, в столкновениях между армиями Азербайджана и Армении, но это абсолютно не нужно Азербайджану. Никаких действий такого рода не наблюдалось и не наблюдается. Нас устраивает нынешнее фактическое положение вещей, и оно соответствует в основном нашим чаяниям. Остается решить вопрос с заключением мирного договора. И естественно, совершенно контрпродуктивно при таких обстоятельствах возобновлять военные действия. Тем более, что этот, с позволения сказать, эксперт говорит о «вторжении» на территорию Армении – а это дало бы основания ОДКБ вмешаться в ситуацию.