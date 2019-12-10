Бакинский Международный аэропорт старается привлечь крупные пассажирские авиаперевозчики

В целях развития маршрутной сети и наращивания пассажиропотока Международный аэропорт Гейдар Алиев проводит масштабную работу по привлечению крупных пассажирских авиаперевозчиков и открытию новых направлений.

Руководство аэропорта ведет активные переговоры с международными пассажирскими авиакомпаниями, способными выполнять регулярные перелеты из различных городов мира в Баку.

«В рамках этой деятельности в 2019 году в аэропорту начали оперирование следующие пять авиакомпаний — Kuwait Airways, UrAirlines, Smartavia, Flynas, Pegasus. В целом, с прошлого года число новых авиакомпаний достигло 11. Среди них такие авиалинии, как Etihad Airways, IranAir, GulfAir, Arkia, Nordwind и др.», — сообщил директор Международного аэропорта Гейдар Алиев Теймур Гасанов.

Сегодня в Международный аэропорт Гейдар Алиев осуществляют полеты 34 авиакомпании по 60-ти направлениям. Девять из 34 авиакомпаний — это низкобюджетные авиаперевозчики, в числе которых Buta Airways (21 направление), WizzAir (Будапешт), AirBaltic (Рига), Pegasus Airlines (Измир), Flynas (Эр-Рияд), FlyDubai (Дубай) и AirArabia (Шарджа), Jazeera Airways (Кувейт), Smartavia (Cанкт-Петербург).

Открытие новых авиасообщений и привлечение пассажирских авиалиний позволит расширить географию полетов из бакинского аэропорта и предоставит пассажирам больше возможностей для дальнемагистральных и комфортных перелетов, отметил Гасанов.