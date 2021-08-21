Три европейские авиакомпании — Lufthansa (Германия), LOT (Польша) и AirBaltic (Латвия) — вновь открыли продажу билетов на рейсы из своих стран в Минск. Об этом свидетельствуют данные на сайтах авиаперевозчиков.

Немецкая авиакомпания Lufthansa предоставляет возможность покупки авиабилетов в Минск начиная с сентября. Латвийский перевозчик AirBaltic открыл продажу билетов на ноябрь. В свою очередь на сайте польской компании LOT билеты можно приобрести на рейсы с октября.

При этом полеты могут быть вновь отменены, в случае если действие запрета Евросоюза на использование воздушного пространства Республики Беларусь не прекратится.

С 5 июня ЕС официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство. В заявлении отмечалось, что страны объединения теперь должны отказывать белорусским лайнерам в разрешении на посадку, а также во взлете с их территории.