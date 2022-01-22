В 2021 году грузоперевозки в транспортном секторе Азербайджана по сравнению с 2020 годом увеличились на 2,8%, а пассажироперевозки — на 3,1%.

Об этом говорится в информации Госкомстата.

В прошлом году хозяйствующие субъекты, работающие в транспортном секторе, перевезли 193,9 млн тонн грузов. 2,8% грузов перевозилось морским, 7,8% — железнодорожным, 0,3% — воздушным, 58% — автомобильным транспортом, 31,1% — по трубопроводам.

Кроме того, за год перевозчики обслужили 1 214,2 млн пассажиров. 92,2% пассажиров были перевезены автомобильным транспортом, 7,4% — метро, остальные — другими видами транспорта.