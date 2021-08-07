Власти Ирака приняли решение приостановить все пассажирские авиарейсы в Беларусь. Об этом в субботу сообщило управление гражданской авиации страны в Facebook.

«Следуя постановлениям правительства, Управление гражданской авиации Ирака объявило о приостановке всех рейсов из Ирака в Минск Iraqi Airways и всех других национальных перевозчиков», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее авиакомпания Iraqi Airways объявила о приостановке до 15 августа полетов в Беларусь, которые, как полагает ЕС, используются для переброски мигрантов с Ближнего Востока через Беларусь в Литву.

В июне в ответ на введение Евросоюзом против Беларуси экономических и секторальных санкций, а также очередного пакета индивидуальных санкций Минск объявил о приостановке выполнения соглашения о реадмиссии с ЕС. Этот документ подписан летом прошлого года и предусматривает обязательство Минска принимать высылаемых из Евросоюза нелегальных мигрантов, прибывших с территории Беларуси. С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. Литва столкнулась с проблемой их размещения.