Азербайджанское кино: легенды и взлеты

В Азербайджане сегодня отмечают День национального кино. Как сообщает #, профессиональный праздник был учрежден распоряжением Президента Азербайджана Гейдара Алиева от 18 декабря 2000 года.

Очередную дату торжественно отметят в киноцентре «Низами», где состоится праздничное мероприятие с участием известных представителей азербайджанской интеллигенции и кинематографистов. В ходе вечера также состоится церемония награждение ветеранов национального кинематографа. Организатором мероприятия является Министерство культуры и туризма АР.

Напомним, что недавно Союз кинематографистов Азербайджана определил победителей «Премии национального кино» за 2019 год.

Главный приз был вручен Народному артисту, кинодраматургу Рамизу Фаталиеву за вклад в азербайджанский и советский кинематограф. Также в связи с 75-летним юбилеем и вклад в развитие национального кино этой премии был удостоен Народный артист, кинодраматург Махмудов Абдулахад Алиса оглу (Шейх Абдул).

Азербайджанский кинематограф имеет славные традиции. Его история начинается не с 1916 года, когда на экраны вышел фильм «Во власти нефти и миллионов», как считают некоторые, а намного раньше.

В 1898 году в Баку был проведен показ французских фильмов «Оживленные фотокартины».

В том же году состоялся первый публичный кинопоказ в Азербайджане, и организовал его фотограф Александр Мишон. Он снял киносюжеты из жизни родного Баку, среди которых были «Пожар на Биби-Эйбате», «Нефтяной фонтан на промысле Балаханы-Сабунчу», «Кавказский танец» и др. Некоторые из этих лент были переданы из Парижского архива в Азербайджан и хранятся в данный момент в Азербайджанском государственном фонде кинофильмов.

В 1915 году в Баку была создана контора кинопроката.

Первая азербайджанская кинокомедия «Аршин мал алан», имевшая большой успех, была снята в 1916 году, на основе одноимённой оперетты композитора Узеира Гаджибекова.

С установлением советской власти в Азербайджане началась новая эра в искусстве кино. В 1924 году на экранах появился двухсерийный художественный фильм «Легенда о Девичьей Башне», снятый режиссером В. В. Валльюзеком.

В этот период появлялись мастера, выделяющиеся самобытностью и оригинальностью творческого почерка.

Именно в это время были созданы такие шедевры нашего национального кинематографа, как «Не та, так эта», «Настоящий друг», «На дальних берегах», «Где Ахмед?», «Улдуз», «Насими» и др.

В 1978 году Гусейн Сеидзаде снял легендарный фильм – «Гайнана», главную роль в котором исполнила великолепная актриса Насиба Зейналова.

В 1991 году, после восстановления Азербайджаном государственной независимости, национальное кино вступило в новую эру своего развития. Появились новые фильмы, новые режиссеры, современные азербайджанские фильмы начали свое шествие по международным кинофестивалям.

В 1996 году фильм «Чужое время» Гусейна Мехтизаде на международном фестивале в Мадриде выиграл две номинации – «Лучший режиссер» и «Лучшая молодая актриса». Большой успех имели фильмы Октая Миркасимова, Явера Рзаева, Эльдара Кулиева.

Знаменитый азербайджанский режиссер Вагиф Мустафаев вписал отдельную историю в развитие азербайджанского кино.

Он стал первым азербайджанцем в истории отечественного кино и телевидения, который был приглашен на международный мастер класс в ноябре 2008 года в рамках XI-го Евразийского Телефорума в Доме Кино Союза Кинематографистов России, и назывался он «Смех сближает народы». Мастер класс посетили деятели кино и телевидения более чем 20-ти стран.

Фильмы Вагифа Мустафаева известны во всем мире, причем всемирная слава к картинам режиссера пришла более 20 лет назад, когда знаменитый итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи причислил картину «Мерзавец» Вагифа Мустафаева к 35-ти лучшим фильмам мира, а другой классик мирового кинематографа Кшиштоф Кислевский направил этот фильм на международный фестиваль в Неаполь — Соренто, где режиссер получил Гран При «Золотую медаль» имени Витторио де Сика.

Выдающийся писатель и драматург, автор сценариев фильмов Федерико Феллини Тонино Гуэрра увез с собой из международного фестиваля в Санкт Петербурге копию фильма Мустафаева «Все к лучшему» и порекомендовал его для включения в каталог лучших фильмов мира.

После фильма «Мерзавец» у Мустафаева было много других картин, которые вошли в золотую коллекцию азербайджанского мирового кинематографа.

Снятый в 1991 году художественный фильм «Вне» завоевал 2 главных приза на кинофестивале «Золотой орел» в Тбилиси (Грузия), а также Золотую медаль «Турецко-Исламского культурного центра» в Анкаре (Турция).

В период с 1997 по 2008 год Вагифом Мустафаевым было создано 10 документальных фильмов посвященных жизни и деятельности Общенационального лидера Азербайджана — Гейдара Алиева.

Награды, которыми были удостоены фильмы на многочисленных международных кинофестивалях, что происходило впервые, потому что ранее фильмы о руководителях стран никогда не отмечались наградами, говорят о большом интересе к личности Гейдара Алиева во всем мире.

Эти киноленты широко известны в Азербайджане, России и в других странах, переведены и дублированы на многие языки мира.