ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» прокомментировало сообщения о том, что взрыв в Каспийском море произошел на танкере.

Как сообщил АПА пресс-секретарь организации Мехман Мехтиев, эти сообщения не соответствует действительности:

«В социальных сетях есть утверждения, что инцидент в Каспийском море связан с взрывом на танкере. Поскольку подобные сообщения вводят людей в заблуждение, мы хотели бы отметить, что ни на одном корабле Каспийского морского пароходства Азербайджана никаких взрывов не происходило».