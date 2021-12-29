При организации Главного Управления культуры города Баку в Культурном центре имени Гаджиаги Аббасова в рамках “Года Низами Гянджеви”состоялось мероприятие “Бессмертный поэт Низами Гянджеви и азербайджанское кино”, сообщает #.
Мероприятие, начавшееся озвучиванием романса Узеир бека Гаджибейли
Была дана подробная информация об образе великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви и воплощении его героев в национальном кино.
При рассказе о фильме “Низами”, который заним
Гамида ханум рассказала о съемках фильма, о том, как работал над ролью Народный артист СССР Муслим Магомаев, который был ее партнером по фильму, и о важности экранного воплощения поэтики Низами кинорежиссером, народным артистом Эльдаром Кулиевым.
Творчество Низами Гянджеви — это сочетание поэзии и музыки. Певец Сейран Алиев исполнил газели поэта в мугаме “Сегях”.
Заслуженный артист Ахмед Салахов, создавший образ Меджнуна в фильме “Низами”, рассказал о создании фильма и о своей работе над образом.
Актриса Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Шахла Алигызы