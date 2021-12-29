При организации Главного Управления культуры города Баку в Культурном центре имени Гаджиаги Аббасова в рамках “Года Низами Гянджеви”состоялось мероприятие “Бессмертный поэт Низами Гянджеви и азербайджанское кино”, сообщает #.

Мероприятие, начавшееся озвучиванием романса Узеир бека Гаджибейли “Севгили джанан” (Sevgili cana n) в исполнении легендарного певца и композитора, Народного артиста СССР Муслима Магомаева еще раз продемонстрировало гармонию поэзии Низами с музыкой.

Была дана подробная информация об образе великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви и воплощении его героев в национальном кино.

При рассказе о фильме “Низами”, который заним ал особое место в творчестве Народного артиста Азербайджанск ой Республики, лауреата Государственной премии, покойного кинорежиссера и педагога Эльдара Гулиева и был нацелен на будущее, слово было предоставлено главной героине фильма, Народной артистке Гамиде Омаровой, сыгравшей музу Низами – Афаг.

Гамида ханум рассказала о съемках фильма, о том, как работал над ролью Народный артист СССР Муслим Магомаев, который был ее партнером по фильму, и о важности экранного воплощения поэтики Низами кинорежиссером, народным артистом Эльдаром Кулиевым.

Творчество Низами Гянджеви — это сочетание поэзии и музыки. Певец Сейран Алиев исполнил газели поэта в мугаме “Сегях”.

Заслуженный артист Ахмед Салахов, создавший образ Меджнуна в фильме “Низами”, рассказал о создании фильма и о своей работе над образом.

Актриса Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Шахла Алигызы представила отрывки из поэзии великого поэта.