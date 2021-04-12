Ваге Давтян: в Армению может поступать азербайджанское электричество

Дефицит электроэнергии в результате приостановки «Раздан-5», Армянской (Мецамор) АЭС — на 141 день, а также отсутствие импорта из Нагорного Карабаха (в результате войны) власти Армении попытаются компенсировать за счет поставок из Грузии. Об этом в беседе с корреспондентом Новости Армении — NEWS.am заявил член политического совета партии «Одна Армения», эксперт по энергетической безопасности Ваге Давтян.

По его словам, львиная доля в структуре электроэнергии Грузии принадлежит Азербайджану. Поэтому вполне вероятно, что электроэнергия, которая поступает из Азербайджана в Грузию, может посредством реэкспорта поступать в Армению, считает Давтян.

Saxta.info попытался выяснить, насколько обоснованно это утверждение армянского эксперта.

О том, что работа электростанции «Раздан-5» приостановлена в связи с необходимостью капитального ремонта основного оборудования Tert.am сообщили в компании «Газпром Армения».

Между тем в этом деле прослеживаются серьезные проблемы. В компании сообщили, что предварительная стоимость ремонта составляет 16 миллионов евро, которые не могут быть компенсированы предложенными Комиссией по регулированию общественных услуг РА тарифами на поставляемую станцией электроэнергию.

«Кроме того, согласно проекту модернизации станции «Раздан-5», в качестве основного направления деятельности рассматривался экспорт электроэнергии, поставляемой станцией, учитывая большую мощность станции (467 МВт) и ограниченное потребление электроэнергетической системы РА. Экспорт планировалось организовать по воздушной линии электропередачи Иран-Армения, строительство которой не завершено.

В условиях отсутствия вышеупомянутой воздушной линии, станция «Раздан-5» с момента ее эксплуатации работала нерегулярно, примерно на 30% своей мощности, что привело к образованию долга по кредиту в размере порядка 100.0 млн. долларов, а также необходимости привлечения дополнительных 16 миллионов евро для ремонта», — сообщили в «Газпром Армения».

Итак, первый пункт нарратива Давтяна подтвердился, работа ТЭС действительно приостановлена, и непонятно когда возобновится, ввиду вышеозначенных проблем.



Однако дефицит электроэнергии в Армении по этой причине не настолько очевиден, как полагает Давтян. Тем не менее запланированная долговременная остановка Армянской АЭС (с мая по октябрь), а также необходимость снабжать электроэнергией сепаратистский режим в Ханкенди, безусловно серьезно изменит энергетической баланс Армении. Отметим, что доля Мецаморской АЭС в структуре профильной системы РА составляет порядка 40%.

По предварительному энергетическому балансу, в 2021 году Армения должна была импортировать из Нагорного Карабаха 330 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Теперь она сама будет поставлять ее в кратно съежившуюся по итогам Второй Карабахской войны самопровозглашенную “НКР”, в основном со своих тепловых станций.

Но и эта ситуация не столь очевидна, поскольку Армения производит намного больше электроэнергии, чем потребляет. Часть этого избытка до последнего времени экспортировалась, в том числе в Грузию и Иран. С грузинского рынка ее практически полностью вытеснил Азербайджан, по причине относительной дешевизны своей продукции. По той же причине, а также благодаря строительству совместной энергетической инфраструктуры, Азербайджан вскоре заменит Армению и на энергетическом рынке Ирана.

В 2020 году Грузия покупала электроэнергию у трех стран — Азербайджана, России и Турции в среднем соответственно по цене 5 центов США, 2,6 цента США и 4,3 цента США за кВт.ч. Из Азербайджана было импортировано 726,3 млн кВт.ч на $36,4 млн, из России — 570,6 млн кВт.ч на $14,6 млн, из Турции — 313,1 млн кВт.ч — на $13,6 млн.

Экспорт электроэнергии осуществлялся в Турцию (69,5 млн кВт.ч), Армению (66,4 млн кВт.ч) и Азербайджан (17,9 млн кВт.ч) по средней цене 3,8 цента США за кВт.ч.

В январе-феврале текущего года Грузия закупила 827,8 млн кВт\ч электроэнергии. По данным Оператора рынка электроэнергии Грузии (ESCO), от этого объема 299,7 млн. кВт\ч или 36,2% поступает из Азербайджана. Доля азербайджанской электроэнергии в импорте электроэнергии Грузии увеличилась на 16,7%.

В 2020 году больше всего электроэнергии Грузия закупила у Азербайджана — 726 млн кВт\ч электроэнергии, что составляет 45% от общего объема импорта.

Таким образом мы фиксируем: экономист Ваге Давтян, говоря о последствиях приостановки ТЭС Раздан-5, имеет в виду дефицит электроэнергии в Армении, предназначенной на экспорт. С учетом значительной доли импорта из Азербайджана в энергетическом балансе Грузии и ее экспорта электроэнергии в Армению, допущение, что электричество из Азербайджана может поступать в Армению вполне релевантно.

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