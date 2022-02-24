Убийство – это всегда плохо

Вчера в своей квартире был убит известный своими выступлениями в защиту ЛГБТ журналист Аваз Хафизли. Согласно предварительной версии, преступление было совершено двоюродным братом жертвы. И, скорее всего, поводом для убийства послужила предрасположенность А.Хафизли к сексуальным меньшинствам.

В цивилизованном обществе любое убийство преследуется по закону. Негоже в XXI веке выяснять отношения по канонам первобытнообщинного строя. Закон не будет молчать и на этот раз, безусловно. Убийца получит по заслугам. Всё это не предмет для обсуждений и полемики. Но есть сопутствующие моменты, на которые следовало бы обратить внимание, так сказать, отделить семена от плевел.

Обвинения в адрес силовых структур

После трагедии на различных ютуб-каналах и социальных сетях появились репортажи с места события, мнениями делились знакомые и близкие убитого журналиста. Основным лейтмотивом выступавших была досада за происходящее и попытка обвинить в этом правоохранительные органы. Так, один из друзей (а может подруг?) А.Хафизли заявил, что в адрес покойного поступали угрозы, и они обращались и в МВД, и в СГБ, чтобы те обеспечили безопасность журналиста нетрадиционной ориентации. И, мол, бездействие оных послужило одной из причин убийства.

Мы не знаем, как отреагируют на подобного рода выступления силовые структуры страны, отреагируют ли вообще, и нужно ли в общем-то на это реагировать. Но приведём своё видение проблемы.

Каждому «голубому» по полицейскому?

Сколько ныне в Азербайджане людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, точно никто не скажет. Но одно известно доподлинно: их не так много, как на Западе, и их намного меньше, чем пытаются нам навязать. Поэтому весь этот искусственно раздуваемый ажиотаж не более чем буря в стакане воды. А вот интересно, как себе представляют некоторые лица обеспечение персональной безопасности представителей нетрадиционной ориентации? Неужто к каждому, простите за выражение, кукарекающему нужно будет выделить по одному, а то и по два полицейских? Аль есть иные предложения? Не знаем, как у сексуальных меньшинств, но у нас есть реальный план обеспечения их безопасности. Причём, без ложной скромности скажем – план просто идеальный, ни к чему не придерёшься.

Эликсир безопасности

Итак, чтобы избежать каких-либо эксцессов в будущем насчёт своей драгоценной персоны, предлагаем всем, с позволения сказать, несостоявшимся мужикам и женщинам, не афишировать свою интимную жизнь столь бурно и вставлять эту самую интимную жизнь чуть ли не в рамки святости. Бог наделил каждое своё создание репродуктивными органами, а плюс к этому дал ему право самому распоряжаться этими благами (хотя, кому благо, кому – не очень). Как говорится, Бог в помощь! Творите, чудите, фантазируйте – право ваше, органы ваши. Просто делайте всё это за ширмой, занавеской, забором, закрытыми дверями, убейте в себе манию величия, стремление стать звездой на сексуальном поприще – и всё! Ваша безопасность будет обеспечена железно, и никому до вас не будет никакого дела, поверьте. Как видно, всё просто и надёжно. А иначе… Что поделать, это – Азербайджан, это – Кавказ. И тут свои, веками устоявшиеся обычаи. Да, кто-то может поужинать жирными тараканами и лягушачьими лапками, но вот если угостит этими «яствами» гостей на свадьбе в Баку, поверьте, в лучшем случае отделается мордобоем. Так что, ваше – это вам, а наше, пожалуйста, не трогайте.

Женщин у нас почитали, чтят и будут почитать

Ещё один нюанс, на который хотелось бы обратить внимание. Всё время, то ли намеренно, то ли не совсем, но делаются попытки поставить на одну чашу весов отношение в Азербайджане к ЛГБТ и женщинам, а точнее – требуют обеспечения прав «заблудших» и женщин. При этом стараются преподнести всё таким образом, будто в нашей стране женщины не имеют никаких прав и их ущемление происходит чуть ли не на государственном уровне.

Начнём хотя бы с того, что председателем Парламента страны является женщина. Первый вице-президент – тоже женщина. Наверное, для восточного и всего лишь 10-миллионного государства этих фактов вполне достаточно. Если же оглянуться на историю, то мы просто обязаны признать, что в Азербайджане женщин всегда почитали и к ним относились с большим уважением. Например, хрупкая женщина могла остановить целое сражение. Достаточно было ей снять и бросить между враждующими сторонами свой платок, и толпы огромных, грубых и суровых мужиков молча расходились по домам. Да, с течением времени некоторые обычаи были утрачены, и виноваты в этом в большей степени были именно те, кто ратовал за свободу женщин по-европейски. В результате сегодня в нашем обществе сформировалась, хоть и немногочисленная, но всё же группа феминисток (хотя, как верно замечают некоторые, всякой феминистке наступает конец после встречи с первым нормальным мужиком). Причём, что интересно, позиционируя себя феминистками, они в большинстве своём путают разврат и хаотичную сексуальную жизнь с истинной целью феминизма – полным уравнением женщин в правах с мужчинами.

А то, что некоторые отморозки подвергают своих жён, сестёр, дочерей различному физическому насилию и причиняют муки, — так это не правило, а исключение. И связано это вовсе не с попранием прав женщин в целом, а с пробелами в воспитании определённых субъектов нашего общества. Как говорится, в семье не без урода. Поэтому ставить в один ряд проблему защиты прав женщин с заморочками мужо-женщин и жено-мужчин – совершеннейшее мошенничество и провокация.

P.S. В конце же считаем необходимым повторить: при любом раскладе нельзя себя ставить выше закона и чинить самосуд. Законы писаны для всех – и для с благодарностью принявших выбранный Всевышним им пол, и для тех, кто не одобрил этот выбор свыше.