Азербайджанские военные спасли ребенка

Сегодня утром в одном из домов в селе Юхары Баллыгайа Геранбойского района произошел пожар, сообщило Министерство по Чрезвычайным Ситуациям.

Сообщается, что малолетний ребенок остался в доме в беспомощном состоянии. Учитывая удаленность места происшествия от частей Государственной Службы Пожарной Безопасности и относительную близость N-ской воинской части Минобороны, оперативный дежурный Центра Управления в Кризисных Ситуациях связался с оперативным дежурным Министерства обороны и попросил о помощи.

Когда сотрудники пожарной части добрались до места происшествия, военнослужащие воинской части уже спасли Мансуру Гусейнову 2017 года рождения. Медицинский персонал оказал первую помощь ребенку, получившему ожоги.

Было предотвращено распространение пожара на близлежащие постройки. В результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции одноэтажного трехкомнатного дома общей площадью 80 квадратных метров, принадлежащего Сардару Агаеву 1986 года рождения.

Пожар потушен.