Известный американский боксер Майк Тайсон признался, что в прошлом хотел покончить с собой, но все изменилось, когда он начал употреблять грибы и другие психоделические вещества.

О своем опыте боксер рассказал Reuters, передает УНИАН.

Тайсон уверен, что благодаря грибам он испытал духовный подъем и никогда еще не чувствовал себя лучше. По словам спортсмена, раньше он испытывал серьезные проблемы, вел настоящую борьбу с собой и хотел совершить самоубийство.

«Страшно даже говорить об этом. Подумать только, где я был тогда — на грани самоубийства — и где я сейчас. Чувак, похоже, что жизнь — это и есть трип?» — сказал он, назвав галлюциногенные вещества «удивительной медициной».

За последние годы боксер основал бизнес по выращиванию каннабиса, записывает подкасты.

Медики предупреждают об опасности псилоцибиновых грибов, которые относят к галлюциногенным наркотическим веществам, так как их употребление может вызвать тревожные галлюцинации, панику и другие серьезные последствия.