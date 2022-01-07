Австралийские рейнджеры спасли двух рыбаков и семилетнего ребенка, оказавшихся заблокированными в месте обитания гребнистых крокодилов. Об этом в пятницу сообщили в полиции Северной территории страны.

«Полиция и рейнджеры Северной территории спасли двух взрослых и ребенка с берега реки Дейли. Рыбаки активировали аварийный маяк после того, как их лодка была выброшена на берег во время шторма. Они оставили на песке сообщение для спасателей, указав, что живы и в безопасности», — сообщили в полиции, отметив, что эта надпись на песчаном берегу реки и позволила вертолетным группам достаточно быстро найти потерпевших крушение.

Особую тревогу спасателей вызвал тот факт, что рыбаки оказались заблокированы на заболоченном берегу реки Дейли, расположенной в 250 км к юго-востоку от Дарвина и протекающей по территории заповедника Дейли ривер, где обитают гребнистые крокодилы — одни из самых опасных хищников на Земле. Там потерпевшие крушение провели почти сутки, сумев избежать нападения.

После того, как место крушения лодки было обнаружено спасателями, за рыбаками вылетел вертолет береговой службы, который и доставил спасенных в Дарвин, где они смогли пройти медицинское обследование и затем отправиться домой.