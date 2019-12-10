Азер Худиев: «Визит президента Украины запланирован на вторую половину декабря»

Интервью «Зеркало» с Чрезвычайным и Полномочным послом Азербайджана в Украине Азером Худиевым

— На этой неделе, 12 декабря, в Киеве состоится заседание глав правительств государств-членов ГУАМ. Какие вопросы будут обговорены на этом заседании и каких практических результатов можно ожидать от данной встречи?

— Да, действительно, 12 декабря в Киеве запланировано проведение очередного заседания глав правительств государств-членов ГУАМ, на котором ожидается обсуждение вопросов политического взаимодействия, межпарламентского сотрудничества в формате ГУАМ и развития отраслевого сотрудничества, а также вопросов сотрудничества с другими странами и международными организациями.

В рамках встречи Глав правительств государств-членов ГУАМ в зале Торгово-промышленной палаты Украины будет проходить Второй бизнес-форум ГУАМ под названием «Государственно-частное партнерство в реализации ключевого проекта ГУАМ по содействию торговле и транспорту». Для участия на этом мероприятии приглашены члены национальных делегаций, представляющих Министерства экономики, торговли, таможенные органы и структуры, представляющие бизнес-сообщества. Бизнес-форум будет посвящен применению цифровых технологий для содействия торгово-транспортному сотрудничеству между государствами-членами ГУАМ.

В этот же день перед встречей Глав правительств государств-членов ГУАМ и Бизнес-форума планируется проведение встречи руководителей таможенных служб государств-членов ГУАМ. В повестку дня входит обсуждение таких вопросов как содействие торговле путем упрощения таможенных процедур для создания комфортных условий для граждан и бизнеса, дигитализация процесса таможенного оформления и использования современных IT технологий, сотрудничество в сфере противодействия таможенным правонарушениям, а также подписание Протоколов о намерениях между таможенными администрациями государств-членов ГУАМ.

— В следующем году председательство в ГУАМ перейдет к Азербайджану. Какие возможности это откроет перед нашей страной, какие практические шаги Азербайджан планирует осуществить в роли страны, председательствующей в ГУАМ?

— Да, с января следующего года председательство в ГУАМ переходит от Украины к Азербайджану. Наш план состоит в том, чтобы организация продолжала функционировать в такой же активной фазе, в какой она находится сейчас. В первую очередь, конечно же, это — продвижение наших национальных интересов в еще более расширенном спектре в евроинтеграционных процессах, а также, повышение и усиление позиции в экономических направлениях. Есть конкретное видение мер, в рамках нашего председательства в ГУАМ, по активизации деятельности в энергетических, значимых инфраструктурно-транспортных проектах, а также в системе региональной безопасности. Безусловно, будет уделяться особое внимание привлечению инвестиций. Во время председательства в ГУАМ Азербайджан будет прилагать все усилия для того, чтобы эта организация была активным участником не только региональных, а также и международных процессов. Будем стремиться доказать привлекательность наших стран-участниц в системе международных отношений путем активного взаимодействия с акторами международного права.

— Уже объявлено о предстоящем официальном визите в Азербайджан президента Украины Владимира Зеленского. Какие вопросы планируется обсудить в ходе этого визита, будут ли подписаны какие-либо официальные документы, договора?

— Да, абсолютно верно. В СМИ обеих наших стран уже распространена такая информация. Официальный визит господина Владимира Зеленского, президента Украины, запланирован на вторую половину декабря сего года. Учитывая высокий уровень отношений между нашими странами, в рамках официального визита, конечно же, будут затронуты вопросы всестороннего взаимодействия между нашими странами как в экономической, так и политической сферах. Также, в рамках визита предусмотрено подписание около десяти важных межгосударственных соглашений и других двусторонних документов.

— Каким был уходящий год в азербайджано-украинских отношениях и какие планы на 2020 год в перспективе развития отношений между нашими странами?

— Мы удовлетворены текущим состоянием двусторонних отношений между нашими государствами. Этот год можно смело считать насыщенным визитами с обеих сторон на уровне министров и заместителей министров, а также других ответственных государственных лиц. В плане развития экономической составляющей между нашими странами можно назвать последнюю статистику товарооборота: она показывает, что нам удалось в 2,5 раза поднять уровень товарооборота, а также в 16 раз увеличить экспорт азербайджанской продукции на рынок Украины. В грядущем году есть все основания надеяться, что товарооборот между нашими странами достигнет отметки более миллиарда дол. США. Глубоко уверены, что предстоящий визит господина В.Зеленского в нашу страну придаст новый импульс развитию всесторонних отношений.

— Кстати, об уходящем годе. Один из малоизвестных отечественных сайтов объявил Вас победителем в голосовании в номинации «Посол года». В прошлом году этот же сайт назвал «Послом года» Чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы. На сей раз Полад муаллима нет даже в «десятке» лучших послов года. И это при том, что в азербайджано-российских отношениях мы видим стремительный прогресс. Кроме того, меня поразило и то, что в списке номинантов вовсе не было посла Азербайджана в Венгрии Вилаята Гулиева, посла Азербайджана в Польше Гасана Гасанова. Как Вы все это прокомментируете?

— Знаете, мы, дипломаты, – позитивный народ, в силу своей профессии. Наше призвание – творить мир во всем мире. И любой позитивный посыл для каждого дипломата придает ему еще больше сил и вдохновения для реализации его дипломатической деятельности и творческих идей, во благо своей страны. Для каждого дипломата источником гордости является его родина и государство, и его первоочередной задачей является защита и продвижение национальных интересов. Если он с этой задачей успешно справляется, то руководство страны, по принятым критериям, принимая во внимание его заслуги, обязательно их оценивает. Хотел бы отметить, что, в этой связи, в нашей стране учреждены специальные звания, такие, как «За отличие в дипломатической службе», «За заслуги перед Отечеством» и другие.

Конечно же, приятно, когда отечественные СМИ, уделяя нам, дипломатам, такое внимание, проводят виртуальное голосование на различных сайтах. Если быть субъективным, то полагаю, что такого рода голосование является просто опросом общественного мнения. Если же быть откровенным до конца, то, ведь, большая часть дипломатической работы со стороны не видна и, поэтому, судить о результативности и активности того или иного посла путем виртуального опроса считаем далеким от реальности и не таким уж значимым критерием в нашей деятельности. В азербайджанской дипломатии есть такие знаковые «магистры», такие люди с огромным жизненным опытом, как Гасан Гасанов, Вилаят Гулиев, Эльдар Гасанов, Яшар Алиев, Полад Бюльбюль оглы и другие наши коллеги, которые способствовали формированию и воспитанию далеко не одного молодого поколения энергичных и профессиональных дипломатов. Одним из таких воспитанников являюсь и я. В любом случае, хотел бы отметить, что любое проявление внимания и уважения к дипломатам своей страны в различных форматах, является не чем иным, как стимулом и нравственной поддержкой для каждого посла.