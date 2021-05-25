Скончался бывший председатель AzTV, доктор филологических наук, профессор Низами Худиев.

Об этом АПА сообщил его брат Азер Худиев.

По его словам, Н.Худиев, который некоторое время назад вылечился от коронавируса, умер сегодня.

Низами Худиев родился 1 апреля 1949 года в Шахбузском районе. Получил высшее образование в Азербайджанском Государственном Педагогическом Университете.

С 1994 года по 1996 год был ректором Азербайджанского Государственного Педагогического Университета.

Низами Худиев в 1995 и 2000 годах избирался депутатом Милли Меджлиса.

В 1996-2006 годах руководил Азербайджанским Государственным телевидением и радио.

Allah rəhmət eləsin!