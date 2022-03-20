Переговоры между украинской и российской делегацией о прекращении войны проходят каждый день на уровне экспертных групп. Следующий разговор может состояться уже завтра.

Об этом журналистам «УП» сообщил член делегации Украины и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Он подчеркнул, что переговоры на уровне экспертных групп продолжаются каждый день, в том числе и сегодня. Журналисты заявляют, что онлайн-встреча официальных делегаций Украины и России планируется на 21 марта.

Напомним, что четвертый раунд переговоров украинской и российской делегаций по поиску мира состоялся еще 14 марта. Позиция агрессора смягчилась, однако Украина настроена бороться до конца своих сил.