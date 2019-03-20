Астану в Нурсултан: Токаев предложил переименовать столицу Казахстана

Вступивший в должность президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Казахстана Астану в Нурсултан, передает Газета.Ru.

«Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан», — заявил Токаев.

Кроме того, Токаев предложил наградить Нурсултана Назарбаева всеми высшими званиями, существующими в государстве.

Также Токаев считает необходимым предоставить Назарбаеву статус «почетного сенатора», а все изображения первого президента Казахстана останутся обязательным атрибутом во всех публичных помещениях.

| 2019-03-20T11:29:49+00:00 20 марта 2019, 13:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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