Астану в Нурсултан: Токаев предложил переименовать столицу Казахстана

Вступивший в должность президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Казахстана Астану в Нурсултан, передает Газета.Ru.

«Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан», — заявил Токаев.

Кроме того, Токаев предложил наградить Нурсултана Назарбаева всеми высшими званиями, существующими в государстве.

Также Токаев считает необходимым предоставить Назарбаеву статус «почетного сенатора», а все изображения первого президента Казахстана останутся обязательным атрибутом во всех публичных помещениях.