Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу депутатов парламента переименовать столицу страны из Нур-Султана обратно в Астану. Об этом написал в фейсбуке пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.

«Предложение парламентариев включено в проект Конституционного закона с согласия Главы государства», – сообщил Желдибай. Он отметил, что Токаев «считает историческим фактом решающую роль Нурсултана Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы». Поэтому другие объекты, названные в честь Назарбаева, должны сохранить свои названия.

О предложении группы депутатов нижней палаты парламента Казахстана вернуть столице название Астана стало известно в начале сентября.

«Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город. К тому же народ не принял новое название столицы», – заявили депутаты. По их мнению, вернуть прежнее название будет «исторически справедливым» решением. В 1998 году название «Астана» предложил Нурсултан Назарбаев – следовательно его вклад «в становление и развитие главного города страны» будет учтен, считают депутаты. (svoboda.org)