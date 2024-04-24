Министр иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл с официальным визитом в Астану.
Об этом сообщили в МИД Казахстана.
Ранее сообщалось, что в ходе пребывания в Астане Кэмерон будет принят руководством страны и проведет переговоры с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Муратом Нуртлеу.
Кроме того, отмечалось, что в рамках визита планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы.
По итогам визита ожидается подписание ряда двусторонних документов.