Министр иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл с официальным визитом в Астану.

Об этом сообщили в МИД Казахстана.

Ранее сообщалось, что в ходе пребывания в Астане Кэмерон будет принят руководством страны и проведет переговоры с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Муратом Нуртлеу.

Кроме того, отмечалось, что в рамках визита планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы.

По итогам визита ожидается подписание ряда двусторонних документов.