Президент России Владимир Путин прибыл в Астану, где примет участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Саммит ШОС продлится с 3 по 4 июля. Там лидеры стран «обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования ее деятельности», уточнили в Кремле. По итогам заседания будут подписаны несколько совместных документов, в том числе Астанинская декларация.
Кроме того, в Казахстане пройдет встреча «ШОС+» с главами государств, являющихся наблюдателями и партнерами организации, главами международных организаций и гостями казахстанского председательства.
В Астане у Путина также запланирован «целый ряд важных двусторонних бесед с главами государств — участников саммита».