Саммит ШОС продлится с 3 по 4 июля. Там лидеры стран «обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования ее деятельности», уточнили в Кремле. По итогам заседания будут подписаны несколько совместных документов, в том числе Астанинская декларация.

Кроме того, в Казахстане пройдет встреча «ШОС+» с главами государств, являющихся наблюдателями и партнерами организации, главами международных организаций и гостями казахстанского председательства.

В Астане у Путина также запланирован «целый ряд важных двусторонних бесед с главами государств — участников саммита».