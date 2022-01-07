Власти Казахстана перестали называть столицу страны «Нур-Султаном» в официальных сообщениях. Теперь они используют фразы «столица Казахстана» или просто «столица». Об сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на журналистку Orda.kz Гульнару Бажкенову.

По её словам, местные СМИ сообщают о том, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и члены его семьи покинули страну.

Столица Казахстана Астана была переименована в Нур-Султан в 2019 году в честь Нурсултана Назарбаева. Это было сделано по предложению нынешнего президента Касым-Жомарта Токаева. Такое решение властей вызвало критику со стороны многих граждан страны. В нескольких городах были задержаны противники переименования столицы.