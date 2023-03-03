Миллиардер и основатель US Rusal Олег Дерипаска в очередной раз призвал перевести столицу России в Сибирь. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24» на Красноярском экономическом форуме (КЭФ).

«Я не говорю, что столицу России нужно завтра перенести в Сибирь. Но тем не менее рано или поздно это придется сделать. Столица будет здесь», — сказал предприниматель. Он отметил, что основной поток инвестиций в будущем будет идти через Азию, поэтому со столицей в Сибири можно будет «на месте» решать вопросы, которые связаны с экономическим развитием Востока.

Впервые Дерипаска предложил перенести столицу в Сибирь через несколько недель после начала войны в Украине — в марте прошлого года. Тогда он заявил, что интересы России в будущем «лежат в Азии». «Я всегда говорю: кажется, это утопия, но зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии. И другое время подлета ракет, и все остальное будет по-другому смотреться, если она будет находиться в Новосибирске, Красноярске», — говорил Дерипаска.

При этом он признал, что «дальше Братска» двинуться нельзя, потому что в Восточной Сибири нет необходимой инфраструктуры.

В Сибири находятся крупнейшие алюминиевые заводы компании «Русал»: Братский алюминиевый завод, Красноярский алюминиевый завод, Саяногорский алюминиевый завод, Богучанский алюминиевый завод и Новокузнецкий алюминиевый завод.

Дерипаска попал под санкции США еще в 2018 году, в частности за отмывание денег в интересах президента России Владимира Путина, писала газета Financial Times. А в 2022 году, после начала войны в Украине, его включил в санкционный список Евросоюз.

Накануне Вашингтон также ввел 200-процентную пошлину на ввоз в США российского алюминия. Такая мера фактически перекроет поставки металла из России в США. (moscowtimes.ru)