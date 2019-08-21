Американские компании могут столкнутся с китайскими санкциями

Китай собирается ввести санкции против компаний — поставщиков американских истребителей F-16V острову Тайвань. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Китай применит все возможные меры для защиты собственных интересов, включая санкции в отношении компаний США, которые будут участвовать в этих поставках вооружений Тайбэю», — подчеркнул он на регулярном брифинге.

Гэн Шуан напомнил, что тайваньский вопрос относится к сугубо внутренним проблемам Китая, и Пекин намерен твердо отстаивать свои интересы. «Мы требуем от Соединенных Штатов придерживаться совместных договоренностей и немедленно аннулировать план поставок. В противном случае за все последствия придется отвечать Вашингтону», — подытожил он.