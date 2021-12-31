В ближайшие 10 лет Земля может столкнуться с самым массовым вымиранием животных со времен исчезновения динозавров, предупреждает Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на материалы фонда, на грани исчезновения оказалcя миллион растений и животных.

Как следует из отчета WWF, под угрозой африканские слоны, белые медведи, некоторые акулы, лягушки и рыбы.

В Красной книге Международного союза охраны природы (IUCN) сегодня 142 500 видов, из них 40 тыс. находятся под угрозой вымирания. Это крупнейший показатель с момента начала отслеживания в 1964 году.

WWF предупреждает, что за 31 год популяция африканского лесного слона сократилась на 86%. Белые медведи в опасности из-за таяния арктических льдов: эксперты опасаются, что к лету 2035 года льда в Арктике не останется вовсе.

Чрезмерный лов рыбы и уничтожение естественной среды обитания привели к сокращению популяций всех видов акул и скатов.

Под угрозой также оказались лягушки в Германии, средиземноморские моллюски Pinna nobilis.

Вместе с тем WWF отмечает, что в 2021 году было несколько примеров успешной борьбы за сохранение видов, которые дают надежду на успех в будущем. Так в Непале растет численность индийского носорога, за последние 18 лет выросла популяция пиренейской рыси, которая ранее была на грани вымирания. Успешно показала себя программа реинтродукции бородача (птица семейства ястребиных) в Альпах.