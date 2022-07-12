Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Тегеран столкнется с ростом давления со стороны американских властей, если откажется возвращаться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, с точки зрения США, у Ирана существует выбор. Страна может вернуться к выполнению СВПД на основе принципа «соблюдение за соблюдение». В другом случае Иран столкнется с ростом давления со стороны Соединенных Штатов, а также увеличивающейся изоляцией со стороны международного сообщества.

Соответствующее заявление сенатор сделал на фоне появления информации, что иранская сторона произвела уран, обогащенный до 20%, на центрифугах, которые были недавно смонтированы на атомном объекте Фордо.

До этого СМИ сообщили, что переговоры по ядерной сделке с Ираном, вероятно, возобновятся после визита президента США Джо Байдена на Ближний Восток.