Экспортеры пшеницы сильно ограничили поставки стратегически важного злака. Надежды на Индию не оправдались. Индия — второй по величине производитель пшеницы (107 млн тонн урожаев хлеба в год) отказался от идеи заместить на рынке крупных поставщиков, поскольку стране приходится думать о самообеспечении. До того прекратили поставки Россия и Украина – крупнейшие поставщики пшеницы на мировой рынок.

Ряды отказавшихся от экспорта стран пополнил Казахстан — девятый по величине экспортер пшеницы с ежегодной выручкой 1,137 млрд долларов. Три ведущих производителя и экспортера пшеницы, входящие в первую десятку экспортеров, полностью прекратили продажи за границу, а в ряде других стран действуют ограничения, говорит депутат и эксперт Вугар Байрамов, обращая внимание на сложную продовольственную ситуацию, которая складывается на мировых рынках:

«По данным ООН, в этом году 2 млрд человек столкнутся с угрозой голодной смерти. Наряду с нехваткой пшеницы мировые рыночные цены продолжают расти. Шутка ли? Злак, еще в начале российско-украинской войны стоивший 287 долларов за бушель, сейчас продается за 420 долларов. С начала войны мировые цены на пшеницу выросли аж на 47 процентов. Что до нашей страны, хлеб – основной продукт потребления в Азербайджане. По официальной статистике, ежегодная потребность республики в пшенице составляет 3,5 млн тонн, где 40 процентов спроса на нее удовлетворяется импортом. Россия имела наибольшую долю в нашем импорте — свыше 80 процентов. Относительно небольшой процент ввоза приходится на Казахстан».

В сложившейся ситуации Азербайджан принялся увеличивать свои запасы пшеницы в конце прошлого и начале этого года, говорит аналитик. Только за январь текущего года поставки в республику выросли четырехкратно. Однако ограничительные меры в странах-экспортерах коснулись и местного импорта.

«За первые четыре месяца текущего года мы ввезли 308 043 тонн пшеницы на 105 270 000 долларов. По сравнению с отчетным временем прошлого года импорт сократился на 15,7 процентов. И потом, средняя импортная цена тонны пшеницы за четыре месяца прошлого года была на уровне 254,5 долларов, а в этом году за те же месяцы выросла до 341,7 долларов, подорожав на 34,2 процента. В условиях неопределенности на мировом рынке приоритеты смещаются в сторону увеличения запасов продовольствия. И хотя лучший выход – это импортозамещение, на практике под пшеницу используется 38 процентов пахотных земель, а производится порядка 1,9 млн тонн. При этом радует, что наши освобожденные территории внесут особый вклад в производство продукта первостепенной важности», — сказал Байрамов.

Примечательно, что в случае с Россией ограничения на поставки действуют к странам ЕАЭС. Азербайджан, как известно, в их число не входит, однако экспорт в нашу страну тоже сократился. Председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин пояснил, что в текущем году российские хлеборобы ожидают рекордных урожаев пшеницы: «Мы стабильно производим последние три года более 120 млн тонн зерна, из которых потребляем порядка 80 млн. Соответственно, все остальное – наши дополнительные резервы и потенциал на экспорт. Сейчас полным ходом идут весенние полевые работы. Озимые перезимовали хорошо, сев яровых тоже не вызывает вопросов. Многие отраслевые эксперты считают оценку Минсельхоза консервативной и прогнозируют более высокие объемы урожая», — сказал он, заметив, что не знает о причинах сокращения экспорта пшеницы из России в Азербайджан.

Для борьбы с текущими рисками немногим ранее министры развития стран G7 договорились о создании альянса, чтобы обеспечить глобальную продовольственную безопасность. Альянс должен организовать как финансирование, так и сотрудничество государств в обеспечении населения мира. Отмечается, что сейчас это под угрозой, в частности, из-за войны России против Украины. По утверждению министров G7, ответственность за продовольственный кризис, обусловленный сокращением поставок пшеницы, несет Россия, развязавшая агрессию против Украины. В самой РФ иного мнения – профильные специалисты отмечают, что виной всему «непокрытый дефицит на рынке, а увеличение этого дефицита провоцирует рост цен и привлекает на рынок финансовых спекулянтов».

Ситуация в России и Украине оказывает серьезное влияние на мировую продовольственную безопасность, поскольку обе страны считаются крупнейшими производителями пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла. По свидетельству Продовольственной организации FAO, порядка 60 процентов российского и украинского зерна поставляется в Турцию, Иран, Египет и Бангладеш. При этом фиксируется стопроцентная зависимость от российской пшеницы таких стран, как Казахстан, Монголия и Эритрея. К российскому пшеничному экспорту на 90 процентов привязаны Сомали, а также Белоруссия, Финляндия, Киргизия и республика Конго.

Тревога ООН об украинском направлении экспорта понятна – страна занимает четвертое место в мире. Украина за последнее десятилетие существенно нарастила объемы экспорта зерновых — в 2020/21 сельхозгоду экспорт на зарубежные рынки составит 45,8 млн тонн. Крупнейшими покупателями украинского зерна были страны Азии, Африки и Европы.

Для разрешения ситуации с поставками украинского зерна президент страны В. Зеленский, упомянув о продовольственных рисках из-за блокады Россией экспорта из Украины по традиционным маршрутам через Черное море, отметил, что угрозы голода нужно останавливать заранее. Зеленский также напомнил, что Россия фактически крадет украинское зерно с оккупированных территорий и пытается продавать другим странам, и призвал партнеров препятствовать этому, а также помочь Украине создать «коридор» для экспорта сельскохозяйственной продукции, «потому что от этого зависит благосостояние многих стран». По имеющимся данным, ЕС собирается по этому коридору вывезти из разрушенной войной Украины 20 млн. тонн пшеницы.

По словам российского экономиста Василия Колташова, зерновой коридор из Украины в ЕС «большой коммерческий проект», который организовали страны Запада:

«Много было сказано их политиками о грозящем человечеству голоде, но, если вспомнить повестку форумов G7, там всегда любили порассуждать о нехватке продовольствия в Африке, нищете в Латинской Америке и дефиците лекарств в «развивающихся странах». Все это никак не влияло на политику Запада, было лишь красивой позой. В случае с Украиной нет даже и этого.

20 млн тонн пшеницы разными маршрутами Запад пытается вывезти к себе с территории Украины. Формально цели две: накормить голодных и освободить место для нового урожая. В реальности западные покупатели украинского зерна стремятся заработать, перепродав его, так как цены летом обещают повыситься. Что касается нового урожая в Украине, то он составит 50% от урожая 2021 года. Об этом в США заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский. Он уверен: 430 долларов за тонну пшеницы на Чикагской бирже – это не предел и следует ожидать цены в 700 долларов за тонну. А ведь даже половины урожая 2021 года было бы достаточно, чтобы население Украины не знало дороговизны и дефицита хлеба. Но кто это обеспечит? Не те ли силы, что стремятся вывезти все зерно в ЕС?», — вопрошает экономист.

В свою очередь украинский аналитик Алексей Кущ уверен, что отказ Индии от экспорта пшеницы пойдет на пользу Украине. Эксперт возлагает надежды на «мировой катарсис через кризис с продовольствием», ведь «как иначе заставить мир включиться в решение наших проблем». Как считает Кущ, решить проблему с блокировкой поставок можно, если ООН наладит миротворческий военный конвой, который будет сопровождать украинские корабли с зерном. Особая миссия за Турцией, уверен аналитик, которой надлежит не просто пропускать сей миротворческий флот, но также войти в состав данной миссии.