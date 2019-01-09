Между Азербайджаном и Ираном обсуждены вопросы борьбы с международным терроризмом

Под руководством начальника Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковника Эльчина Гулиева и командующего погранвойсками Ирана генерал-майора Гасыма Рзаи состоялась встреча делегаций двух стран.

Как сообщили Report в пресс-службе ГПС, генералы двух стран встретились в иранском городе Биласувар.

Стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности границ, вопросы борьбы с международным терроризмом, организации надежного пограничного контроля, задачи, стоящие перед пограничной охраной в борьбе с трансграничными преступлениями и другими угрозами, подчеркнули важность развития взаимной координации и сотрудничества.

Кроме того, была выделена важность перехода на 24-часовой режим работы пропускных пунктов госграницы «Астара» и «Биласувар», осуществление деятельности в полном объеме пропускным пунктом от госграницы «Астаринская железная дорога», принятие мер обеими странами для проведения работ по строительству нового автомобильного моста и пешеходного перехода над рекой Астара.

На встрече было достигнуто соглашение о продолжении работ, проводимых с целью обмена информацией в сфере пограничной охраны, организации совместных мероприятий и др.

46 просмотров