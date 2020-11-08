Зять и советник Трампа предложил ему признать поражение

Зять и старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил президенту признать поражение на выборах. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на два источника.

Ранее Трамп отказался признавать проигрыш и заявил, что будет через суд добиваться справедливого подсчета голосов.

Как сообщалось, ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. (Газета.Ру)