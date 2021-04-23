Зоозащитники вынуждены выполнять функции Минкультуры и туризма

21 апреля 2021 года в # была опубликована статья под названием «Кожа да кости: Министерство культуры обрекает лошадей в Шеки на голодную смерть?». В статье рассказывалось о том, что творится в Республиканском Центре конного туризма, расположенного в селе Дашюз Шекинского района. Из-за отсутствия кормов там гибнут лошади, а те, которые выжили, находятся в ужасном состоянии.

В статье были приведены высказывания научного сотрудника селекционно-племенного центра Министерства сельского хозяйства Азербайджана Талеха Мустафаева.

По словам Мустафаева, Министерству культуры, на балансе которого находится центр, безразлична судьба лошадей. «Я узнавал – в среднем, на одну лошадь необходимо 10 манатов в день. Это корм, витамины, лекарства. Лошади едят одну солому. На таком корме им не прожить, и животные стали погибать от голода. Вместе с государственными лошадьми погибают и «частные» — подарки министрам, которые оказались им попросту не нужны. Работники центра уже несколько месяцев не получают зарплату. Поэтому уже не в состоянии подкармливать животных. Им самим нужна уже помощь», — сообщил Т.Мустафаев.

К сожалению, Минкультуры никак не отреагировало на информацию, приведенную в этой статье, поэтому мы были вынуждены вновь вернуться к освещению данной проблемы.

# обратилось к директору Республиканского Центра конного туризма Рафику Рамазанову. «Мы выращиваем лошадей различной породы. Из 40 породистых лошадей остались 23. Остальные сдохли. Нам уже четыре месяца не платят заработную плату. Я неоднократно сообщал о создавшейся ситуации в Министерство культуры. Но, к сожалению, министерство никак не реагирует на мои обращения», — сказал Рафик Рамазанов.

Главный советник Сектора протокола Минкультуры Джамиль Кальбалиев подтвердил высказывания Рафика Рамазанова. «Но эта проблема будет решена», — пообещал Джамиль Кальбалиев. К сожалению, он оставил без ответа наш вопрос о том, когда это произойдет.

Как заявил # известный зоозащитник Фарид Мансуров, для предотвращения жестокого отношения по отношению к животным необходимо внести изменения в Уголовный кодекс. «Нужно ввести уголовное наказание за жестокое отношение к животным. Пока существует лишь административное наказание, которое предполагает выплату штрафа»,- сказал Фарид Мансуров.

По словам Мансурова, зоозащитники решили сами кормить животных. «Мы уже договорились с одним предпринимателем из Шеки, о поставке корма для лошадей», — заявил зоозащитник.

P.S.: По словам научного сотрудника селекционно-племенного центра Министерства сельского хозяйства Талеха Мустафаева для покупки корма для одной лошади в среднем, в день необходимо 10 манатов. Если умножить эту сумму на 23 (а именно столько лошадей, по словам Рафика Рамазанова осталось в Республиканском Центре конного туризма) то получится 230 манатов в день. Теперь эти расходы взяли на себя зоозащитники. Как сообщил нам Мустафаев, вместе с государственными лошадьми погибают и «частные» — подарки министрам, которые оказались им попросту не нужны. Интересно, почему же они не реагируют на уничтожение своей частной собственности? Кроме корма для лошадей Министерство культуры и туризма должно выплатить задолженность за четыре месяца работникам Республиканского центра. Интересно, на кого эти расходы возложит министерство?