Зомби, «желтые таблетки» и 208-я статья УК РФ – Голоса разума не слышно даже среди армянской интеллигенции

Армянская пропаганда тщетно продолжает цепляться за вымышленные мифы, созданные в оправдание разгромного поражения во время Второй Карабахской войны. Вместо рационального поиска причин военного проигрыша, пропагандисты предлагают массам иррациональные версии произошедшего. Не слышно голоса разума даже среди интеллигенции Армении, за исключением историка Гаяне Айвазян.

«Вместо того, чтобы обсуждать проблемы с непосредственными соседями (Азербайджаном и Турцией – ред.) и прийти к консенсусу, они (армянские шовинисты – ред.) клянчат о признании (Карабаха – ред.), но на деле добьются реализации доктрины «Карабах без армян». Если уже ясно, что в условиях существующего миропорядка мир не признает независимость армянского государства Карабах, зачем идти по пути новой авантюры», — отметила она на своей странице в Фейсбук.

Но и ее призыв не был услышан. Армянские СМИ полны материалов о том, что на стороне Азербайджана в войне якобы сражались турецкий и пакистанский спецназ, не говоря уже о сирийских наемниках. Особенно активен в этой информационной войне армянский филиал российского государственного новостного агентства «Sputnik». В такой степени, что читая новостную ленту «Sputnik Армения» не можешь избавиться от ощущения того, что просматриваешь новости армянского издания, а не филиала российского СМИ.

На днях к распространению армянских мифов подключилось и новостное агентство «РИА Новости». В этом издании был опубликован репортаж Андрея Коца о нынешнем положении армянского населения Карабаха. Начинает свой репортаж Коц с наличия в Ханкенди множества иностранных граждан армянского происхождения, которые прибыли туда для участия в войне. Он отмечает, что, несмотря на прекращения военных действий, они не спешат возвращаться по домам. На вопрос, почему не уезжают домой, они отвечают: «Ждем продолжения».

Автор приводит свой разговор с проживавшим до войны в Москве Арманом Гараняном, который прибыл в Карабах с двумя родными братьями на второй день начала боевых действий. Почему-то автор, приводя имя и фотографию Гараняна, не вспоминает о том, что в России в 2014 году создана правовая база, позволяющая привлекать к уголовной ответственности за безвозмездное участие в боях на территории другого государства. Для этого была изменена формулировка части 2 статьи 208 УК РФ, которая стала звучать так: «участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации — наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет» (наказание строже, чем за платное участие — наемничество).

Касаясь причин военного поражения, армяне склонны к мнению, что их победили не азербайджанцы. Они так воевать не умеют – считают армяне. Оставшись в военно-технологическом отношении в прошлом веке, они все еще считают, что Азербайджан не имеет регулярной армии, оснащенной современным вооружением. Поэтому в качестве оправдания выдумывают байки о том, что в карманах погибших находили «желтые таблетки, которые растворяются в воде, как шипучий аспирин». По их словам, это наркотик, позволяющий сутками воевать без сна, еды и страха. Поэтому сражающимся с ними армянам казалось, что против них идут зомби, которые не падают от выстрелов.

Но при этом рассказывающие эти байки не привели каких-либо убедительных аргументов в пользу своих слов. Ни таблеток, ни шприцов, ни плененных сирийских наемников и темнокожих противников. Уж очень данная ситуация напоминает русскую пословицу о том, что у страха глаза велики.

Автор пытается в своем репортаже показать, что карабахские армяне проявили мужество, сражаясь с современной азербайджанской армией, которую по старой привычке представляют в виде формирований из 90-х годов прошлого столетия. Они так и не поняли, что с тех пор прошло 30 лет и Азербайджан уже обладает боеспособной армией, чью нынешнюю победу уже изучают иностранные специалисты.

При этом редакцию «РИА Новости» не смущает то, что она опубликовала данный репортаж, из которого азербайджанская сторона может сделать соответствующий вывод о наличии российских армян, воевавших в Карабахе. Той территории, которую президент России в открытой форме назвал частью Азербайджана.