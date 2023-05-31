В заповеднике Гала Qala Qorugu при участии множества посольств и нескольких регионов Азербайджана состоялся грандиозный Фестиваль Чая, сообщает #.

Нам, азербайджанцам, сложно представить жизнь без этого горячо любимого напитка. А потому не трудно представить, с каким размахом и весельем прошел фестиваль в одной из красивейших исторических локаций Баку.

Организаиоры фестиваля — сообщество кулинаров-любителей Azeri Home Сhef проводит фестиваль совместно с управлением государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

Праздник прошел под спонсорством старейшего национального чайного бренда FinalTea.

Гости фестиваля имели возможность познакомиться с чайными церемониями различных стран и регионов, насладиться презентациями чайных ресторанов, развлекательной программой, чемпионатом по нардам и различными конкурсамм для детей.

Центральным и самым волнующим моментом фестиваля стал кулинарный конкурс «Мой чайный стол» с участием лучших кулинаров-любителей страны.

Победителями конкурса стали Аделина Рзаева, Инна Филимохина, Юлия Аскерова, Яна Талышинская и Севда Ахундова.

Почетным гостем стал известный во всем мире ресторатор и фуд-блогер

Адил Ахтар Чаудри — большой знаток еды, оратор и шеф-повар в Пакистане. В Инстаграме за ним следит свыше миллиона подписчиков.

Основатель Azeri Home Сhef Фахранда Гасанзаде познакомила гостя с чайными традициями нашей страны и провела для него персональную экскурсию.