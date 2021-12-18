Прима Мариинского театра давно покорила сцены крупнейших оперных театров мира. Финалистка престижнейших вокальных конкурсов – Operalia в Лос-Анджелесе и BBC в Кардиффе, она выступала в миланском «Ла скала», Королевском театре в Мадриде, Парижской национальной опере, «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке, Большом театре России, на знаменитых фестивалях в Зальцбурге и Эдинбурге. В этот вечер Екатерина Семенчук представила музыкальную галерею любимых драматических героинь: Далилы из «Самсона и Далилы», принцессы де Буйон из «Адрианы Лекуврер», Леоноры из «Фаворитки», Сантуццы из «Сельской чести», Эболи из «Дона Карлоса».