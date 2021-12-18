В рамках XI Рождественского оперного форума в Большом театре оперы и балета Республики Беларусь состоялся сольный концерт примы Мариинского театра, звезды мировой оперы, обладательницы роскошного меццо-сопрано Екатерины Семенчук.
Прима Мариинского театра давно покорила сцены крупнейших оперных театров мира. Финалистка престижнейших вокальных конкурсов – Operalia в Лос-Анджелесе и BBC в Кардиффе, она выступала в миланском «Ла скала», Королевском театре в Мадриде, Парижской национальной опере, «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке, Большом театре России, на знаменитых фестивалях в Зальцбурге и Эдинбурге. В этот вечер Екатерина Семенчук представила музыкальную галерею любимых драматических героинь: Далилы из «Самсона и Далилы», принцессы де Буйон из «Адрианы Лекуврер», Леоноры из «Фаворитки», Сантуццы из «Сельской чести», Эболи из «Дона Карлоса».
Приглашенным гостем вечера был талантливый азербайджанский бас-баритон, солист Мариинского театра Магеррам Гусейнов, который вызвал огромный интерес исполнением сложнейших арий из опер «Дон Жуан» В.Моцарта, «Тангейзер» Р. Вагнера и Дапертутто из «Сказок Гофмана» Ж.Оффенбаха, а также он разделил сцену с Екатериной Семенчук в дуэтах из «Итальянки в Алжире» Дж.Россини и «Фаворитки» Г.Доницетти.
Как сообщает #, за дирижерским пультом знаменитого симфонического оркестра Большого театра Беларуси выступил заслуженный артист Азербайджана, главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов Эйюб Кулиев.
Восторженный прием зрителей и стоячие овации вдохновили солистов и дирижера на исполнение дополнительных номеров на бис — прозвучали популярные номера из «Кармен» Ж.Бизе, «Периколь» Ж.Оффенбаха, «Дон Карлос»а Дж.Верди и «Дон Жуана» Моцарта. По завершении программы концерта, который длился около 3 часов, участникам концерта были вручены Почетные дипломы Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.
На концерте присутствовали Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Беларусь Ульви Бахшелиев, народный артист СССР, художественный руководитель Большого театра Беларуси, всемирно известный хореограф Валентин Елизарьев и другие знаменитые деятели культуры страны.