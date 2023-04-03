Персидская мудрость гласит, что близкий сосед лучше далекого брата, но в Иране предпочитают забыть об этой поговорке, когда речь заходит об Азербайджане. Даже решили заменить своего посла. Теперь в Азербайджан прибудет новый посол со звучной фамилией – Демирчи, что в переводе с азербайджанского языка означает «кузнец». Что будет ковать Моджтаб Демирчи покажет время, но сейчас у Ирана разразилась настоящая истерика по поводу открытия в Израиле посольства Азербайджана.

Триггером для нервной истерики стали слова министра иностранных дел Израиля Эли Коэна о том, что они якобы договорились с Азербайджаном о создании единого фронта против Ирана. Хотя пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде настоятельно посоветовал иранскому коллеге Насиру Кенани просмотреть видеозапись брифинга, чтобы убедиться в том, что обвинения в адрес Баку безосновательны, иранский дипломат не унимается и обиженно топчет ножками, словно дитя, у которого отобрали любимую игрушку.

Понятно, что дело вовсе не в том, что сказал глава МИД Израиля по поводу Ирана. Власти Ирана решили сделать ставку на ужесточение конфронтации с Азербайджаном, причем преднамеренно. Кенани даже посоветовал «братьям-мусульманам Азербайджана быть осведомленными об истинных намерениях сионистского врага». Но не поздно ли спикер иранского МИД вспомнил о братьях-мусульманах?

Где же был Иран, когда их братьев-мусульман насильно изгоняли из родных мест, лишали крова и жизни, обрекая на многочисленные лишения!? И не нужно опять включать заезженную пластинку о том, что в Первой Карабахской войне на стороне Азербайджана сражались иранские военнослужащие. Этого не было в помине. Вместо этого Иран оказывал экономическую помощь Армении, оказавшейся в транспортной блокаде из-за развязанной против Азербайджана агрессии и последующей оккупации азербайджанских территорий. Косвенно этим шагом Иран поддерживал армянскую агрессию против Азербайджана на протяжении свыше 30 лет.

Власти Ирана даже не гнушались напрямую сотрудничать с карабахскими сепаратистами, доставляя им топливо и другие необходимые грузы, организовывая в иранских городах ярмарки, в которых реализовывалась сельскохозяйственная продукция из Карабаха. Не говоря уже о налаженном Корпусом стражей исламской революции наркотрафике через ранее оккупированные территории Азербайджана.

Власти Ирана предпочитали смотреть сквозь пальцы на осквернение мечетей армянскими оккупантами, не переставая все это время твердить о якобы большой любви к своим азербайджанским братьям-единоверцам. А теперь переполненные этой «братской» любовью власти Ирана цинично и нагло смеют спрашивать у Азербайджана ответа на свое абсурдное обвинение.

МИД Азербайджана не обязан отвечать Ирану, который своими нелепыми заявлениями вмешивается во внутренние дела суверенного государства, менторски указывая с какой страной ей следует дружить. Не припомню, чтобы Азербайджан указывал в подобном тоне Ирану на его тесные связи с Арменией. Зато выводы Баку сделал соответствующие и теперь открыл свое посольство в Израиле.

Властям Ирана впору уже отчитаться перед Баку о ходе следствия по факту вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране, а не предъявлять необоснованные претензии. Но вместо этого мы слышим от Кенани плаксивые речи о том, что «преступный сионистский режим не преследует никакой цели в сближении с исламскими странами, кроме как создать разногласия в исламской нации для достижения своих амбиций в области развития». Не Кенани говорить о разногласиях в исламской нации. Вся история существования Исламской республики Иран говорит о вносимом им расколе в мусульманское единство. А Азербайджан уже доказал всему миру, что умеет дружить с теми, кто протягивает руку дружбы.

Жаль, что иранские чиновники не любят персидскую поэзию, а то почерпнули бы много полезного от своих славных классиков. К примеру, от Омара Хайяма:

Не зли других и сам не злись,

Мы гости в этом бренном мире.

И если что не так — смирись!

Будь поумней и улыбнись.

Холодной думай головой.

Ведь в мире все закономерно:

Зло, излучённое тобой,

К тебе вернется непременно…