Сногшибательная, неординарная Zivert готовится к встрече с бакинцами.

16 июля российская певица выйдет на сцену SEA BREEZE Summer LIVE и представит бакинцам свою новую, ультрасовременную шоу-программу «Станция «Любовь».

Как сообщил # PR-координатор SEA BREEZE Summer LIVE Алтун Шашик, Zivert порадует публику в Баку красочным и ярким шоу, исполнит новые композиции и удивит сюрпризами.

На днях певица записала обращение к своим фанатам, пригласив всех на концерт в Sea Breeze.

«Друзья, приходите сами и берите своих друзей», — сказала она, опубликовав обращение на своей странице в Instagram, где у нее — почти 2 миллиона фанатов.

Zivert — артистка-мотиватор, певица нового поколения и девушка яркой внешности и с жизнеутверждающим характером, который ощущается в каждой ее песне.

1 июля вышел новый сингл артистки Wake Up!. Промотрек с банановой темой и розовым страусом удивил всех:

«Песня не про бананы и не про страусов. А про настроение — Coco Bongo! Мы хотели сделать песню для людей. Все люди, с которыми я общаюсь — мои слушатели, поклонники, уже очень долгое время говорили о том, что, Юлька, ну так хочется что-то такое заряжающее, что-то выводящее из депреса, что-то бодрящее, от чего будет хотеться жить, как говорится, встать и идти. Именно это вдохновило и меня, и нашу команду на создание этой песни. Она исключительно для людей и по их просьбам, чтобы у них была бодрая мотивашка. Ставьте нас на будильник. Это «Wake Up!», — прокомментировала певица свою энергичную новинку.

Новая программа Zivert — это отражение ее внутреннего мира, симбиоз танцев разных стилей, живой музыки, интересных технических, сценографических и режиссерских решений.

Такое шоу невозможно пропустить!