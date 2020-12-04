Зинедин Зидан: «Никогда не чувствовал себя неприкасаемым в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан перед матчем Ла Лиги с «Севильей» высказался о критике и выступлениях команды.

– Когда не выигрываешь, нормально, что тебя критикуют. [Критика] будет и не изменит того, что я думаю об игроках и о работе, которую выполняю ежедневно.

В этой работе явно есть трудности. Но мы продолжим, несмотря ни на что.

Я никогда не чувствовал себя неприкасаемым в этом клубе – ни как игрок, ни как тренер. Никогда.

Я здесь по какой-то причине, и я живу этим до последнего дня [в клубе], – сказал француз. (sports.ru)