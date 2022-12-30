6 января 2022 года в рамках фестиваля «Волшебная крепость» состоится открытие выставки фотографий, изображающих зимние пейзажи Азербайджана, сообщает #.
Цель выставки — показать зимнюю красоту Азербайджана, привлечь внимание населения к природе Азербайджана, повысить интерес молодежи к пейзажной фотографии и поддержать талантливых авторов в этом направлении.
Идея проекта возникла во время посещения ландшафтных выставок, на которых обычно изображают пейзажи в теплое время года. Зимний пейзаж того же красивого уголка может быть более интересным, но менее доступным для большинства населения нашей страны. В некоторые места, которые легко пройти летом, зимой без хорошей альпинистской подготовки попасть практически
Куратор и автор проекта выставки Рустам Гусейнов.
Выставка продлится до 12 января 2022 года.