Цель выставки — показать зимнюю красоту Азербайджана, привлечь внимание населения к природе Азербайджана, повысить интерес молодежи к пейзажной фотографии и поддержать талантливых авторов в этом направлении.

Идея проекта возникла во время посещения ландшафтных выставок, на которых обычно изображают пейзажи в теплое время года. Зимний пейзаж того же красивого уголка может быть более интересным, но менее доступным для большинства населения нашей страны. В некоторые места, которые легко пройти летом, зимой без хорошей альпинистской подготовки попасть практически нереально. И если летом путь превращается в отдых с пикником и весельем, где не считают время, то зимой холод и суровые условия превращают путь в тяжелый труд. Благодаря участникам проекта вся эта красота не осталась незамеченной и была представлена ​​широкой публике.

Куратор и автор проекта выставки Рустам Гусейнов.

Выставка продлится до 12 января 2022 года.