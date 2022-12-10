Резкое похолодание на Европейском континенте поставило под угрозу энергосистему в регионе. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, морозы имеют решающее значение в вопросе возможных отключений электричества в Европе. «Мягкая осень ограничила использование газа и помогла заполнить хранилища, ослабив опасения по поводу возможного дефицита газа из-за прекращения поставок из России. Но сейчас начинаются проблемы», — говорится в статье.

Также указывается, что растущий спрос на отопление и нехватка поставок с британских, немецких и скандинавских ветряных электростанций будут испытывать сети точно так же, как французский и шведский атомные флоты испытывают трудности.