В ночь на 22 июня российская армия вновь массированно атаковала объекты энергетической инфраструктуры Украины, сообщает Укрэнерго.

Тревога в стране звучала всю ночь. Атака такого масштаба стала восьмой за последние три месяца, отметили в компании. По сведениям оператора, Россия ударила по системам электропередачи в Запорожской и Львовской областях – повреждено оборудование.

В Запорожье пострадали двое энергетиков, уточняет Укрэнерго. Власти Запорожской и Львовской областных администраций написали, что удары пришлись по объектам критической инфраструктуры – на них возникли пожары. Подробности обещают сообщить позже.

Украинская служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что под российский обстрел попала также Ивано-Франковская область. Из-за удара на территории учебного заведения образовалась воронка площадью 20 квадратных метров, возник пожар.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив уточнил, что в городе повреждены жилые дома и детский сад: там выбило окна. Жертв и пострадавших, по его сведениям, нет.

По информации Воздушных сил ВСУ, нынешней ночью Россия выпустила по Украине 16 ракет различного типа и 13 ударных беспилотников. Все дроны и двенадцать ракет удалось сбить.

Минобороны России атаки не комментировало. (svoboda.org)