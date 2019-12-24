Зима для экстремалов: как можно развлечься в Азербайджане и получить за это призы

Экстремальный сезон на горнолыжном курорте Шахдаг продолжится новым захватывающим дух мероприятием — Berg Water Walkers.

Как сообщил # один из организаторов проекта Самир Гадиров, это будет самое скоростное соревнование зимы и состоится оно 2 января при участии компаний BERG Energy и Xtreme Pro, в партнерстве с горнолыжным курортом «Шахдаг» и Baku Snowsports Club.

«Участники должны будут набрать большую скорость на лыжах или сноуборде и при помощи кинетической энергии пройти над водяным бассейном длинной 20 метров», — раскрывает идею состязания С.Гадиров, подчеркивая, что данный проект адресован самым безбашеным экстремалам.

Тройка участников, которая покажет лучший результат получит ценные призы. В жюри, по традиции будут приглашены представители различных компаний и звезды шоу бизнеса.

В настоящее время идет регистрация и набор участников. Заявки будут рассмотрены оргкомитетом, после чего, к участию будут приглашены 20 лучших кандидатов.

Самир Гадиров также рассказал, что нынешний зимний сезон будет весьма насыщенным для азербайджанских экстремалов.

«В ближайшее время мы планируем еще 4 интересных проекта, которые вызовут настоящий ажиотаж и интерес, как у участников, так и у зрителей», — говорит организатор.

Напомним, что сезон экстремальных развлечений был открыт в «Шахдаге» 14 декабря самым головокружительным соревнованием сезона — Xtreme Xcovator.