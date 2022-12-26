Авторы IT-портала Digital Trends выбрали худший гаджет компании Apple, выпущенный в 2022 году. Им, по мнению редакции, стал 13-дюймовый ноутбук MacBook Pro на базе чипа M2.

Одной из причин попадания гаджета в антитоп стал его устаревший дизайн, который Apple, как отмечают в Digital Trends, использует на протяжении последних шести лет. Кроме того, этот ноутбук не заслуживает приставки Pro, которую обычно добавляют к названию техники для «профессионалов». По мнению журналистов, MacBook Pro 2022 года выпуска несильно отличается от «базового» MacBook Air, который работает на том же процессоре M2, но стоит на $100 дешевле.

«Этот ноутбук вообще не должен существовать… Неясно, для кого предназначен этот гаджет, что делает его худшим продуктом Apple этого года», — заключили авторы портала.