ЖСК и коронавирус: когда слово «обязан» ни к чему не обязывает

С целью недопущения распространения в Азербайджане коронавирусной пандемии на территории страны регулярно проводятся дезинфекционные работы. Эти работы в соответствии с поручением исполнительной власти города Баку проводятся и в столице. По крайней мере, об этом рапортуют столичные чиновники, по словам которых, в течение дня не менее двух раз проводятся дезинфекционные работы на местах скопления людей в столице.

Руководство ИВ утверждает, что в список дезинфицируемых мест наряду с парками, детскими площадками, административными зданиями, входят и другие территории массового скопления людей.

Радует, что ИВ Баку выполняет свои обязанности, но места массового скопления людей не заканчиваются вышеупомянутыми территориями. После начала строительного бума в Баку, как грибы после дождя начали появляться построенные разными, порой сомнительными, ЖСК «высотки». Строили, кстати с разрешения того же самого ИВ Баку, как попало, нарушая не только архитектурный ансамбль города, но без учета плотности населения в том или ином районе столицы. Вот появились новостройки среди «хрущевок» и девятиэтажек, увеличивая плотность населения и нагрузку на все коммунально-хозяйственные системы. А теперь, в эпоху разбушевавшегося коронавируса, эти же ЖСК, предпочитающие по каждому поводу и без собирать деньги у жильцов, не хотят тратиться даже на дезинфекционные работы в своих же зданиях.

В беседе с # заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Афаг Алиева отметила, что исполнительная власть города Баку вовсе не обязана проводить дезинфекцию зданий, принадлежащих жилищно-строительным кооперативам.

«Для проведения дезинфекции своих зданий жилищно-строительные кооперативы должны обратиться в районные управления профдезинфекции города Баку. ЖСК должны нести все расходы по дезинфекции», — отметила Афаг Алиева.

Видимо, уважаемая Афаг Алиева не живет в новостройке, построенной одним из ЖСК. Иначе, она знала бы, что для руководства большинства ЖСК слово «обязан» ни к чему не обязывает.

# решило выяснить, проводили ли жилищно-строительные кооперативы дезинфекцию своих зданий.

Как сообщили нам в ЖСК Aybir, дезинфекция в их здании не проводилась. По словам работников другого ЖСК — Sahil-S inshaat, их здание тоже не было дезинфицировано.

В ЖСК Monolit заявили, что их кооператив только сегодня получил письмо из Исполнительной власти города Баку.

Интересно, а почему ЖСК, тем более в такое трудное для страны время, так халатно относятся к своим обязанностям? Причину озвучил эксперт Абульфаз Рзаев, по словам которого, здания, построенные ЖСК, подлежат обязательной дезинфекции.

«Но в Азербайджане жилищно-строительные кооперативы пользуясь покровительством высокопоставленных чиновников отказываются нести расходы по дезинфекционным мероприятиям своих зданий. Тем самым, они ставят под угрозу жизнь и здоровье жителей этих зданий.

Думаю, что государство должно заставить ЖСК в обязательном порядке провести дезинфекцию своих зданий», — считает эксперт.

Как видно из небольшого опроса, руководство некоторых ЖСК вообще не заинтересованы в проведении дезинфекционных работ, предпочитая «проявить уверенность» в том, что иммунная система населения этих высоток стойко выдержит напасть зловещего коронавируса. А если придет директива с верхов, то сотрудники ЖСК сразу же займутся любимым делом — обойдут квартиры здания, соберут деньги и проведут дезинфекцию. Соберут и еще так, что их названия появятся в списке компаний, в трудное для страны время пожертвовавших определенную сумму в Фонд борьбы с коронавирусом. Главное, чтобы «наверху» были довольны. А люди? Народ у нас терпеливый и стойкий. Так, что все обойдется и без этих «лишних» трат. Как всегда…