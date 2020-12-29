Жозеп Боррель обвинил Россию в дезинформировании о западных вакцинах

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель обвинил российские СМИ в распространении дезинформации о западных вакцинах от коронавируса, передает Reuters.

По его словам, подконтрольные России многоязычные СМИ открыто высмеивают европейские и американские препараты.

«В некоторых случаях это приводит к абсурдным заявлениям о том, что вакцины превратят людей в обезьян», — отметил Боррель.

Он отметил, что эта дезинформация направлена на страны, где Россия хочет продавать свою вакцину «Спутник V».

| 2020-12-29T00:18:16+04:00 29 декабря 2020, 04:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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