Жозеп Боррель обвинил Россию в дезинформировании о западных вакцинах

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель обвинил российские СМИ в распространении дезинформации о западных вакцинах от коронавируса, передает Reuters.
По его словам, подконтрольные России многоязычные СМИ открыто высмеивают европейские и американские препараты.
«В некоторых случаях это приводит к абсурдным заявлениям о том, что вакцины превратят людей в обезьян», — отметил Боррель.
Он отметил, что эта дезинформация направлена на страны, где Россия хочет продавать свою вакцину «Спутник V».