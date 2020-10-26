Животному миру на оккупированных Арменией территориях нанесен огромный ущерб

Нагорному Карабаху и семи прилегающим к нему районам в результате их оккупации Арменией был нанесен значительный экологический ущерб. В частности, сильно пострадала фауна данной местности. До оккупации там жило более 70 видов животных, входящих в «Красную книгу». Сейчас нет точной информации о состоянии животного мира в этом регионе.

Руководитель НПО «Хаяджан», член международной комиссии IUCN по защите охраняемых территорий и восстановлению видов Алигейдар Мамедов заявил # о том, что в Азербайджане животный мир охраняется, тогда как на оккупированных Арменией территориях ни о какой его охране не шло и речи.

«После освобождения всех наших земель будет уделяться особое внимание восстановлению там биоразнообразия. К своему всегда относишься бережнее, и уверен, что когда люди вернутся в свои родные места, из которых их когда-то изгнали, они сделают все, чтобы этот край процветал, в том числе и природа», – подчеркнул он.

Эксперт отметил, что за 30 лет оккупации немалую часть территории Карабаха армяне напичкали минами. В итоге появились огромные минные поля.

«Люди знают, что такое мины, как их избежать, животные в этом плане куда более беззащитны. Наши граждане, проживающие в приграничной зоне, нередко видели, как на минах подрывались косули. Животные умирали в мучениях, так как взрывом им отрывало конечности, и они долго мучились перед смертью. Известен случай, когда на минном поле подорвались и два леопарда, а ведь закавказский леопард – исчезающий вид, который занесен в Красную Книгу. Самые большие леопарды в мире – закавказские леопарды, но их, к сожалению, осталось крайне мало», – рассказал он.

По словам Мамедова, в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике нет и никогда не было никакой природоохранной организации, лесничества. Оккупанты только грабили и уничтожали природные богатства Азербайджана, зная, что они им не принадлежат.

Все население самопровозглашенной НКР, все оккупированные селения Армения, как подчеркивает эксперт, обеспечивала автоматами. Их выдавали там всем мужчинам. У нас же в приграничных селениях всего один-два охотника с охотничьими ружьями.

«Так вот, из автоматов, снайперских винтовок армяне уничтожили всю кормовую базу закавказского леопарда — безоарового козла. Стада безоаровых козлов есть только у нас, на оккупированных территориях этих животных почти не осталось. Конечно, после освобождения оккупированных земель часть популяции безоаровых козлов перейдет на эти территории. Но процесс восстановления их численности займет немало времени», – говорит Мамедов.

По его словам, в целом восстанавливать биоразнообразие Карабаха будет нелегко. В результате действий оккупантов многие виды фауны были уничтожены или находятся на грани уничтожения. Варварское отношение к природе за 30 лет отняло у нас не только многие виды животных, но и птиц.

«Название города Лачин переводится как «сокол». Речь идет о знаменитом соколе сапсане, одном из символов Карабаха. Гнезда сапсана, самих птиц оккупанты продавали в Дубай, и сейчас от популяции этого сокола ничего не осталось. Не осталось практически и знаменитых карабахских скакунов.

Армяне воруют все чужое — историю, культуру, землю, присваивают себе животных. Они присвоили себе азербайджанскую аборигенную породу волкодава – гурдбасара. Сейчас эта порода известна во всем мире именно как армянская, и, –как говорит зоозащитник, – это одно из упущений нашей страны. Мы часто небрежно относились к тому, что у нас есть. Нужно, наконец, заняться этим вопросом и вернуть этой породе ее истинное название и происхождение. Армяне никогда не занимались овцеводством, скотоводством. У нас же эти виды деятельности были распространены испокон веков, и эти собаки сопровождали овец на зимние и летние пастбища».

Глава общественного объединения защиты животных Азер Гараев подчеркнул, что война – это чрезвычайная ситуация, и в ее ходе страдают не только люди, но и животные. Большое количество животных гибнет во время боевых действий.

«Представитель нашей организации Фарид Мансуров обратился через соцсети к нашим военным, призвав их по возможности оказывать животным помощь и оградить их от страданий. Они ни в чем не виноваты, они просто живут в своем привычном ареале обитания. Наших бойцов отличает чувство сострадания, гуманность, высокие моральные качества и, уверен, что этот призыв будет услышан», – сказал он.

По его словам, оккупация Арменией Карабаха и семи прилегающих районов сопровождалась варварским отношением к животному миру на этих территориях. Нелегальная охота в данной зоне распространена повсеместно, что привело к плачевным последствиям для фауны. Птиц и диких животных отстреливали в огромном количестве из военного оружия, а им природе можно нанести куда больше вреда, чем охотничьим.

«Эта территория оказалась бесконтрольной, и если даже международные организации приезжали туда с целью мониторинга, то это никогда не был мониторинг природы», – говорит эксперт.

Гараев выразил надежду на то, что после освобождения азербайджанских территорий от оккупации на них будет объявлен мораторий на охоту как минимум на 3-5 лет. Все виды деятельности, которые могут нанести урон окружающей среде на этой территории, также должны быть запрещены.

«Нужен мораторий на рекреационные виды деятельности. Некоторые сферы должны быть регламентированы. Грамотная природоохранная политика будет способствовать восстановлению животного мира данной зоны. Природе необходимо время, чтобы прийти в себя от войны и нещадной эксплуатации», – резюмировал зоозащитник.